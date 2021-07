Trung Quốc cạnh tranh nghiên cứu với Mỹ

Trung Quốc tăng trưởng chậm giữa nỗi lo về đại dịch

Sau một năm dẫn dắt kinh tế toàn cầu thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch, tăng trưởng của Trung Quốc đang bắt đầu chững lại, theo Reuters. Bắc Kinh ngày 15.7 báo cáo kinh tế Trung Quốc từ tháng 4 - 6 tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với ước tính. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vẫn cao hơn so với nhiều quốc gia, con số này thấp hơn rõ rệt so với mức tăng 18,3% nước này đạt được trong 3 tháng đầu năm.