Trung Quốc giàm bớt 108 ca tử vong vì virus Corona vì 'đếm trùng'

Sáng nay 14.2, NHC xác nhận trong ngày 13.2 có 121 ca tử vong mới vì virus Corona mới (nCoV), nâng tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục là 1.380; và 5.090 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 63.851, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Cũng theo SCMP, NHC cho biết đã trừ đi 108 ca tử vong ở Hồ Bắc do cộng trùng 2 lần. “Do thống kê giống nhau của Hồ Bắc, 108 đã bị loại bỏ”, NHC cho hay trong thông báo. Do vậy con số tử vong tại Trung Quốc đại lục tính đến đầu ngày 14.2 là 1.380 ca, so với con số đưa ra ban đầu là 1.483.

Trước đó vào chiều 13.2, NHC xác nhận tính đến hết ngày 12.2 có tổng cộng 1.367 người ở Trung Quốc đại lục chết vì virus Corona mới và 59.804 ca nhiễm, sau khi Ủy ban Y tế Hồ Bắc sáng sớm cùng ngày báo có 242 ca tử vong mới, đẩy con sổ tổng ở tỉnh này lên 1.310. Đó là lần đầu tiên đến chiều NHC mới công bố số liệu quốc gia. Trước đó và sáng nay, NHC công bố số liệu quốc gia chỉ 1-2 giờ sau khi Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố số liệu của tỉnh.

[VIDEO] WHO đánh giá virus corona lây lan không "quá mạnh mẽ" bên ngoài Trung Quốc

Một dấu hiệu bất thường khác là sáng nay 14.2, Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố số ca tử vong vì dịch COVID-19 là 116 mà không công bố con số tổng như những ngày trước đó.