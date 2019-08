Trung Quốc ngang ngược đưa tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam: đe dọa trật tự quốc tế

Reuters hôm qua dẫn tuyên bố chung của Anh, Pháp và Đức bày tỏ lo ngại tình hình bất ổn ở Biển Đông có thể gây mất an ninh và ổn định trong khu vực, sau khi nhóm tàu khảo sát Trung Quốc liên tiếp vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. “Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia ven biển ở Biển Đông thực hiện các bước và biện pháp giảm căng thẳng, góp phần duy trì cũng như thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, bao gồm cả quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển của họ, quyền tự do lưu thông ở Biển Đông”, theo thông cáo. Tuyên bố nhấn mạnh với tư cách là các bên tham gia Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS), Anh, Pháp và Đức muốn đảm bảo công ước được áp dụng toàn diện.



Cùng ngày, Đài News18 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar khẳng định nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông vì vùng biển này là một phần của lợi ích chung toàn cầu. “Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại các vùng biển quốc tế theo các luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS", ông Kumar nhấn mạnh.



Khánh An