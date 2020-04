Trung Quốc ngang ngược nhằm độc chiếm Biển Đông

Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng bắt nạt trên Biển Đông Máy bay trinh sát Mỹ hoạt động ở Biển Đông Bình luận về việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 08 của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18.4 bày tỏ lo ngại về thông tin này và cho rằng Trung Quốc đang lặp lại hành động khiêu khích nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước tranh chấp tại vùng biển này, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc nên “ngừng hành vi bắt nạt” và tránh thực hiện “hoạt động khiêu khích và gây bất ổn này”, đồng thời cáo buộc hành động của Bắc Kinh gây đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực. Cùng ngày 18.4, qua mạng xã hội Twitter, chuyên trang theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots thông báo máy bay chống tàu ngầm, tuần tra biển P-3C thuộc hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Trước đó một ngày, Aircraft Spots cũng thông tin máy bay trinh sát RC-135U Combat Sent của không quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông, gần không phận phía nam của Đài Loan. Nhà phân tích Tô Tử Vân thuộc Viện Nghiên cứu an ninh và quốc phòng Đài Loan nhận định đường bay của RC-135U từ khu vực gần eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines, đến Biển Đông cho thấy máy bay này theo dõi hoạt động bất thường của quân đội Trung Quốc trong khu vực. Bảo Vinh - Văn Khoa