Trung Quốc nói dân số vẫn tăng trong năm 2020

Tờ Financial Times hôm 27.4 đưa tin Trung Quốc chuẩn bị công bố số liệu cho thấy dân số nước này giảm xuống dưới 1,4 tỉ người trong năm 2020, lần giảm đầu tiên sau 5 thập niên.

Tuy nhiên, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 29.4 đưa ra thông báo ngắn rằng trong năm 2020, dân số Trung Quốc tiếp tục tăng, theo Reuters. NBS không nêu rõ con số này tăng so với năm nào mà chỉ nói số liệu đầy đủ sẽ được công bố cùng kết quả cuộc điều tra dân số, đáng ra phải được công bố vào đầu tháng 4.

Theo Financial Times, dân số là vấn đề rất nhạy cảm và sẽ không được công bố cho đến khi các cơ quan chính phủ đạt thỏa thuận về dữ liệu và những tác động có thể. Việc suy giảm dân số đột ngột có thể gây sức ép lên Trung Quốc để nhanh chóng tìm biện pháp khuyến khích sinh đẻ, tránh một cuộc suy giảm không thể đảo ngược.

Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con vào năm 2016 nhằm gia tăng dân số với mục tiêu đạt khoảng 1,42 tỉ dân vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an Trung Quốc, số trẻ được sinh ra trong năm 2020 chỉ hơn 10 triệu, giảm 15% so với năm 2019. Cuộc điều tra dân số năm 2010 cho thấy dân số đại lục là 1,34 tỉ người. Đến năm 2019, con số này tăng lên thành 1.4 tỉ người. NBS không nói rõ dân số năm 2020 tăng so với năm 2010 hay so với năm 2019.

Lần gần nhất dân số Trung Quốc suy giảm là vào giai đoạn 1959-1961 trong cuộc cách mạng Đại nhảy vọt.