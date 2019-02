Trung Quốc phủ nhận tấn công mạng quốc hội Úc

Hệ thống máy tính của đảng Tự do, Công đảng và đảng Quốc gia Úc đã bị xâm nhập trong vụ tấn công mạng nhắm vào mạng máy tính của tòa nhà quốc hội Úc trong tháng 2. Thủ tướng Scott Morrison cho hay giới chuyên gia an ninh mạng tin rằng cuộc tấn công do nước ngoài thực hiện.

tin liên quan Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công mạng nhà thầu hải quân Mỹ Theo tờ The Guardian, các nguồn tin an ninh nghi ngờ Trung Quốc có thể đứng sau vụ việc nhưng chính quyền Úc khẳng định chưa xác định được chính xác kẻ chủ mưu.

Trong cuộc họp báo ngày 18.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố nước này phản đối mạnh mẽ tin đồn tố cáo Trung Quốc, đồng thời chỉ trích truyền thông gây ảnh hưởng mối quan hệ Trung-Úc

“Những bài viết, cáo buộc, gây sức ép và trừng phạt vô trách nhiệm chỉ gia tăng căng thẳng và đối đầu trên không gian mạng và phá hoại bầu không khí hợp tác”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phía Bắc Kinh kêu gọi cần có bằng chứng rõ ràng và xác định rõ bản chất của vụ việc thay vì đưa ra suy đoán vô căn cứ.

Trước thềm cuộc bầu cử liên bang tại Úc diễn ra vào tháng 5, giới hữu trách đã kêu gọi các nghị sĩ nước này cần đổi mật khẩu máy tính ngay lập tức sau vụ tấn công mạng bị phát hiện.