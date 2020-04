Trung Quốc: Số ca Covid-19 ‘nhập khẩu’ tăng, hoãn xuất khẩu thiết bị y tế

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 11.4 đã phát hiện 63 trường hợp mắc bệnh Covid-19 nhưng không thể hiện triệu chứng , tăng so với 34 ca vào ngày trước đó.

Như vậy, tính đến hết ngày 11.4, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.052 ca Covid-19, bao gồm 3.339 ca tử vong.

Thông tin về dịch Covid-19 tại Trung Quốc được cập nhật trong bối cảnh giới hữu trách Bắc Kinh bắt đầu hoãn các lô hàng xuất khẩu khẩu trang, máy thở và thiết bị bảo hộ y tế khác để kiểm tra hàng hóa sau khi vấp phải nhiều than phiền về chất lượng, theo báo The New York Times.

Tổng cộng 11 mặt hàng y tế sẽ được tăng cường kiểm tra chất lượng theo quy định mới, trong đó có khẩu trang y tế , đồ bảo hộ toàn thân, nhiệt kế hồng ngoại, máy thở, nón trong phẫu thuật, bao tay, bao giày, khăn tẩy trùng, dung dịch tẩy trùng…

Tùy thuộc vào nơi sản xuất, thời gian trì hoãn để kiểm tra chất lượng hàng hóa sẽ dao động từ vài giờ hoặc vài ngày, hoặc thậm chí kéo dài lâu hơn.

Bộ xét nghiệm Covid-19, khẩu trang từ Trung Quốc có chất lượng "không đáng tin cậy"

Chính sách mới được áp dụng sau khi nhiều nước châu Âu lên tiếng than phiền về chất lượng trang thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất , trong lúc châu lục này đang chống chọi dịch Covid-19.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10.4 cho biết từ ngày 1.3 đến 4.4, nước này xuất khẩu 3,86 tỉ khẩu trang, 2,8 triệu bộ xét nghiệm Covid-19, 2,4 triệu thiết bị đo thân nhiệt hồng ngoại và 16.000 máy thở.