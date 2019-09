Trung Quốc thắt chặt an ninh trước quốc khánh

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp chống khủng bố để tạo một môi trường xã hội, chính trị ổn định và an toàn cho dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CHND Trung Hoa (1.10.1949 - 1.10.2019).

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, giới chức Trung Quốc đang tăng cường biện pháp an ninh trên toàn quốc, đặc biệt ở Bắc Kinh, theo Hoàn Cầu thời báo.

“Phần quan trọng nhất”

Tại Bắc Kinh, những biện pháp thắt chặt an ninh có thể được nhìn thấy rõ từ ngày 18.9, khi tất cả du khách xếp hàng dài tại quảng trường Thiên An Môn để đi qua máy quét mới được lắp đặt. Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời một cảnh sát, người tham gia quá trình điều phối an ninh tại Bắc Kinh trước lễ quốc khánh , cho hay cách đây 3 tháng, tất cả cảnh sát được lệnh không nghỉ phép cho đến ngày 1.10.

Vị cảnh sát cho biết thêm: “Phần quan trọng nhất (của công tác an ninh - NV) là đảm bảo cho cuộc duyệt binh. Chúng tôi phải đảm bảo giao thông gần quảng trường Thiên An Môn và khu vực xung quanh diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, những người đi lại trong khu vực và các khách sạn gần đó sẽ phải trải qua đợt kiểm tra an ninh thêm”.

Tất cả con đường lớn gần Thiên An Môn và đại lộ Trường An, nơi sẽ diễn ra cuộc duyệt binh vào ngày 1.10, bị phong tỏa vào cuối tuần để phục vụ cho hoạt động diễn tập của quân đội.

[VIDEO] Trung Quốc tập dượt duyệt binh mừng quốc khánh

Hồi cuối tháng trước, Phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tham mưu liên hiệp Quân ủy Trung Quốc Thái Chí Quân khẳng định cuộc duyệt binh vào tháng 10 sẽ có quy mô lớn hơn cả những cuộc duyệt binh từng được tổ chức nhằm đánh dấu kết thúc Thế chiến 2 và kỷ niệm 60 năm thành lập CHND Trung Hoa. Ông Thái cho biết thêm trong cuộc duyệt binh sắp tới, quân đội Trung Quốc sẽ “lần đầu tiên phô diễn vài vũ khí tiên tiến”.

Cấm thả diều, bồ câu

Trước thềm lễ mừng quốc khánh, an ninh cũng đang được thắt chặt tại một số trung tâm mua sắm lớn, ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt ở Bắc Kinh. Theo SCMP, cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ thường xuyên tuần tra bên ngoài ga tàu điện ngầm và kiểm tra ngẫu nhiên giấy tờ tùy thân của những người qua đường.

Một cảnh sát ở Thiên Tân cho hay hành khách trên tất cả chuyến tàu từ thành phố này đi Bắc Kinh sẽ bị kiểm tra an ninh lần nữa sau khi đã lên tàu. Ngoài ra, cảnh sát Bắc Kinh thông báo không phận 7 khu chính của thành phố sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt từ ngày 15.9 - 1.10, theo Hoàn Cầu thời báo. Giới chức còn thông báo cấm thả diều, bồ câu và máy bay không người lái ở thủ đô trong thời gian này.

Bên cạnh đó, giới chức Bắc Kinh yêu cầu ngành bưu chính tăng cường kiểm tra an ninh trong thời gian từ đây đến ngày 1.10. Một nhân viên chuyển phát nhanh ở thành phố Thượng Hải cho Hoàn Cầu thời báo hay có nhiều mặt hàng bị cấm gửi đến Bắc Kinh do việc thắt chặt an ninh trước lễ quốc khánh. Những mặt hàng bị cấm gồm máy bay nhỏ, phụ tùng máy bay, đồng hồ đồ chơi báo động bom và một số mặt hàng khác. Cũng theo Hoàn Cầu thời báo, nhiều tỉnh thành và khu vực khắp Trung Quốc đã phát động các cuộc huấn luyện và thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường an ninh cho lễ quốc khánh. Trong đó, cảnh sát Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức 1.200 khóa huấn luyện nhằm cải thiện khả năng tác chiến của nhân viên công lực.