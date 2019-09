Yêu cầu Trung Quốc lập tức rút nhóm tàu Hải Dương ra khỏi biển Việt Nam

Việt Nam mong muốn tình hình Hồng Kông ổn định Trả lời câu hỏi của Tân Hoa xã về việc VN có ủng hộ chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, bảo vệ an ninh quốc gia và lặp lại trật tự tại Hồng Kông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “VN tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, các quy chế liên quan của Hồng Kông và hy vọng tình hình Hồng Kông sớm trở lại bình thường, tiếp tục ổn định, phồn vinh, duy trì vị trí là trung tâm tài chính , thương mại quan trọng của khu vực và thế giới”. Bà Hằng nhấn mạnh VN mong muốn các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch giữa VN và Hồng Kông tiếp tục được thúc đẩy và đề nghị chính quyền đặc khu đảm bảo an ninh, an toàn cho người VN du lịch, sinh sống và làm việc tại đây. VN nói riêng và ASEAN nói chung có quan hệ tốt đẹp về kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư và giao lưu nhân dân với Hồng Kông. VN sẽ nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này.