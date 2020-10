Trung Quốc theo dõi trinh sát cơ Mỹ bay qua Đài Loan

Lực lượng phòng vệ Đài Loan gọi đó là tin giả, nhưng Không quân Mỹ xác nhận chiếc RC-135W hoạt động trong khu vực.

"Chúng tôi có thể xác nhận một chiếc RC-135W bay qua phía bắc Đài Loan hôm 21.10, thực hiện nhiệm vụ thường lệ. Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể công bố thông tin chi tiết về nhiệm vụ", trang The War Zone dẫn lại tuyên bố của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết. Đến ngày 23.10, Không quân Mỹ lại phủ nhận thông tin này.