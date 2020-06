Trung Quốc tiết lộ thế trận, đe dọa nhiều nước

Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu nhiều nơi cùng lúc

Cụ thể, tờ Hoàn Cầu thời báo, một phiên bản của Nhân dân nhật báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng bài viết “India's wishful thinking an illusion as PLA is prepared on all fronts” (tạm dịch “Ấn Độ ảo mộng khi quân đội Trung Quốc sẵn sàng trên mọi mặt trận”).

Theo bài viết này, Ấn Độ đừng kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Mỹ bởi Washington chỉ lợi dụng New Delhi trên bàn cờ “ăn thua” với Bắc Kinh. Tờ Hoàn Cầu thời báo cho rằng New Delhi đã tự tin sau khi Washington tuyên bố về việc giảm bớt binh sĩ ở châu Âu để điều chuyển sang châu Á nhằm ứng phó Bắc Kinh.

Bài báo dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc cho rằng kỳ vọng của Ấn Độ là vô ích, bởi Bắc Kinh đã điều động binh sĩ và khí tài sẵn sàng trên mọi mặt trận. Quân đội Trung Quốc đang triển khai lực lượng hùng mạnh để làm nhụt ý chí của nhiều bên, đồng thời sẵn sàng chiến đấu cùng lúc trên nhiều mặt trận.

Để minh chứng cho điều đó, bài báo tiết lộ Trung Quốc sắp tập trận quy mô lớn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam nhưng đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. Thời gian tập trận kéo dài từ ngày 1-5.7. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã điều động một nhóm tàu chiến bao gồm các tàu khu trục và tàu hộ tống đến hoạt động ở Biển Đông từ ngày 18.6.

Su-30 là loại máy bay tiêm kích mà Trung Quốc đã điều động đến biên giới giáp Ấn Độ. ChinaMil

Ở khu vực biên giới giáp Ấn Độ, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lại thông tin công bố từ New Delhi chỉ ra Trung Quốc đã đưa máy bay tiêm kích Su-30 và oanh tạc cơ H-6 đến đây.

Còn với Đài Loan, Bắc Kinh đã 8 lần điều động các máy bay quân sự tiếp cận đảo này trong tháng 6. Ngoài ra, bài báo cho hay Quân đoàn 73 của Trung Quốc vừa tiến hành tập trận quy mô lớn ở tỉnh Phúc Kiến. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều phương tiện vũ khí hạng nặng và có cả xe bọc thép đổ bộ ZBD-05.

Tuy bài viết không nêu rõ cuộc tập trận ở Phúc Kiến nhằm hướng đến quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, nhưng với nội dung tập trận bao gồm tấn công đổ bộ thì dường như ám chỉ mục tiêu “răn đe” là Biển Đông lẫn Đài Loan.

Bên cạnh đó, Quân đoàn 74 của Trung Quốc cũng vừa tập trận quy mô lớn ở khu vực sa mạc thuộc phía tây bắc nước này.

Từ các dẫn chứng trên, tờ Hoàn Cầu thời báo cho rằng khi chứng kiến sức mạnh của Trung Quốc, Mỹ sẽ không dám “vuốt râu hùm”.

Bắc Kinh đâu dễ tự tung tự tác

Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan của cơ quan truyền thông trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xét trên thực tế thì Bắc Kinh khó có thể tự tung tự tác đe dọa nhiều bên.

Truyền thông Ấn Độ ngày 28.6 đưa tin nước này đã điều động các hệ thống tên lửa phòng không đến khu vực biên giới với Trung Quốc. Chính vì thế, máy bay tiêm kích Su-30 hay oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc chẳng dễ tung hoành tại đây. Ấn Độ cũng sở hữu dòng Su-30 nên sẽ có kinh nghiệm ứng phó. Thêm vào đó, qua nhiều lần đụng độ với Pakistan cũng ở khu vực biên giới thuộc vùng đồi núi, Ấn Độ đã có được nhiều kinh nghiệm tác chiến vùng sơn cước.

Còn tại Biển Đông, Mỹ cũng đang triển khai hàng loạt chiến hạm ở đây và các vùng biển xung quanh. Hiện có 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang phối hợp hoạt động ở biển Philippines ngay gần Biển Đông. Chưa kể nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang hoạt động nghiên về phía nam Biển Đông.

Ở eo biển Đài Loan, Mỹ gần đây cũng triển khai hàng loạt máy bay quân sự hoạt động. Mỹ và Nhật Bản còn tiến hành hàng loạt cuộc tập trận về không quân ở khu vực gần Nhật Bản và Đài Loan. Washington và Tokyo mới đây đã tập trận cùng nhau ở Biển Đông.