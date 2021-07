Trung Quốc từ chối kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay 22.7, ông Tăng nói rằng kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 do WHO đề xuất chứa đựng ngôn từ không tôn trọng khoa học và Trung Quốc phản đối chính trị hóa cuộc điều tra này, theo Reuters.

Trong cuộc họp kín với đại diện của các nhà nước thành viên ngày 16.7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn kế tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 . Trong đó có “việc kiểm tra các phòng thí nghiệm liên quan và các viện nghiên cứu hoạt động ở những khu vực có ca nhiễm đầu tiên được xác định vào tháng 12.2019”, theo tờ The Guardian dẫn một bản sao bài phát biểu khai mạc cuộc họp của ông Tedros do WHO cung cấp.