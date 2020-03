Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị các quan chức Mỹ nên tập trung dập dịch COVID-19 và tránh đổi đổ lỗi cho Bắc Kinh. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, cáo buộc Trung Quốc xử lý không tốt trong giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 mới bùng phát, gây thiệt hại cho thế giới trong hai tháng qua. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11.3 tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu do số ca nhiễm và tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng vọt.