Trung Quốc với thủ đoạn 'nghiên cứu khoa học' để độc chiếm Biển Đông

Ấn Độ báo động vì tàu lặn không người lái Trung Quốc Một tàu lặn không người lái của Trung Quốc Ảnh: PeopleDaily Tờ The Times of India hôm qua (24.3) đưa tin Ấn Độ đang theo dõi sát sao khu vực Ấn Độ Dương (IOR) sau khi tạp chí Forbes ngày 22.3 loan tin Trung Quốc đã triển khai ít nhất 12 tàu lặn không người lái từ tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng số 6 ở IOR hồi giữa tháng 12.2019 - trước khi trục vớt chúng lên hồi tháng trước. Những tàu lặn này đã tiến hành “hơn 3.400 cuộc quan sát” cho cuộc khảo sát mùa đông của “dự án nghiên cứu địa chất và đại dương” thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc. The Times of India dẫn một nguồn tin hải quân Ấn Độ cho hay lực lượng này không thể xác minh tính xác thực của thông tin từ Forbes. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định hải quân Ấn Độ luôn theo dõi sự hiện diện của các tàu nghiên cứu Trung Quốc ở IOR bằng máy bay trinh sát P-8I và các chiến hạm. Theo một nguồn tin khác, thường có 4 - 5 tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau thuộc IOR, thu thập dữ liệu về môi trường hoạt động dưới biển như nhiệt độ và độ mặn nước biển, vốn được cho là hữu ích đối với các hoạt động của tàu ngầm. Bắc Kinh chưa có phản ứng về thông tin trên. Hồi năm ngoái, Ấn Độ đã mở căn cứ không quân thứ 3 trên quần đảo Andaman để tăng cường theo dõi hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Văn Khoa