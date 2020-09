Trước cuộc tranh luận Trump-Biden, ôn lại màn đối đầu nảy lửa Trump-Clinton

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh không phải người chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận đều chắc suất vào Nhà Trắng.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump với phong cách thường thấy liên tục xen ngang vào lượt phát biểu của bà Clinton, nói lớn, dông dài và thường xuyên lố giờ khiến người điều phối phải can thiệp.

Vị tỉ phú khi đó cũng buông hàng loạt lời công kích nhắm vào đối thủ, khiến có lúc bà Clinton không còn giữ được phong thái của một nhà ngoại giao hàng đầu khi nói: “Tôi có cảm giác là tối nay tôi bị quy trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra”, theo tường thuật của ABC News.

Bốn năm sau, mọi chuyện được dự đoán sẽ lặp lại trong cuộc tranh luận sắp tới. “Sẽ rất khó khăn. Tôi đoán đó sẽ là cuộc tấn công trực diện. Chủ yếu là tấn công cá nhân vì đó là điều duy nhất ông ta biết làm”, ông Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Một điểm tương đồng trong bối cảnh tranh cử lần này so với năm 2016 là về việc Tổng thống Trump không công bố thuế thu nhập . Tờ The New York Times mới đây khơi lại vấn đề này với bài viết nêu rằng Tổng thống Trump chỉ đóng 1.500 USD thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm 2016-2017, và liên tục khai báo lỗ để không đóng thuế trong nhiều năm.