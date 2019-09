Tung tích bất ngờ của ‘điệp viên Mỹ trong Điện Kremlin'

Phát ngôn viên tổng thống Nga, Dmitry Peskov xác nhận người này tên Oleg Smolenkov, từng làm việc tại Điện Kremlin nhưng chỉ là nhân viên cấp thấp và không tiếp cận được Tổng thống Vladimir Putin

Sau thông tin trên, báo chí trong nước bắt đầu truy lùng tung tích của nhân vật này, và phát hiện trang tin Daily Storm của Nga vào tháng 9.2017 đã đưa tin ông Smolenkov, từng làm việc tại sứ quán Nga ở Washington D.C, và gia đình đã biến mất khi đến Montenegro nghỉ hè vào tháng 6 cùng năm.

Giới hữu trách Nga đã mở cuộc điều tra với nghi ngờ đây là một vụ giết người. Sau đó, kết quả cho thấy Smolenkov vẫn còn sống và định cư ở nước ngoài.

Trong một diễn biến mới, phóng viên Mỹ đã tìm cách tiếp cận một gia đình được cho là của điệp viên Smolenkov ở thành phố Stafford, bang Virginia.

Tờ Daily Beast dẫn lời một láng giềng hôm 11.9 cho hay những người trong gia đình đã nhanh chóng lên xe rời khỏi nhà trong vòng một phút kể từ khi phát hiện phóng viên xuất hiện gần đó.

Trước đó, báo The New York Times và Washington Post xác nhận bản tin của Đài CNN về vụ điệp viên Mỹ ở Điện Kremlin đã được rút về nước vì lý do an toàn.