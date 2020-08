Úc cấp tập đối phó Trung Quốc

Ông Morrison đưa ra phát biểu trên tại Diễn đàn An ninh Aspen được tổ chức trực tuyến từ ngày 3 - 6.8 bởi Viện Aspen (có trụ sở ở Washington D.C, Mỹ). Mặc dù ông vẫn cho rằng Trung Quốc là một đối tác kinh tế q uan trọng mà Úc không muốn làm tổn thương quan hệ, nhưng cũng nhắc nhở rằng Bắc Kinh phải gia tăng trách nhiệm. Thực tế, Úc cùng Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đóng vai trò “bộ tứ an ninh” trong chiến lược Indo-Pacific đang tăng cường hợp tác để ứng phó Trung Quốc.

Dù đã tránh không “chọn phe” Washington hay Bắc Kinh, nhưng thực tế khiến Canberra nhận thấy Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược GS Nick Bisley

Quan hệ giữa Canberra với Bắc Kinh gần đây liên tục xấu đi. Nhận xét về mối quan hệ này khi trả lời Thanh Niên, GS Rory Medcalf (Hiệu trưởng Trường An ninh quốc gia - Đại học Quốc gia Úc) phân tích: “Dù chưa bị Trung Quốc tạo sức ép về quân sự, nhưng Úc đang đối phó với những chiêu trò do Trung Quốc tiến hành như cưỡng bức về kinh tế, can thiệp chính trị nội bộ, tuyên truyền... và sự hiện diện quân sự ngày càng nhiều, cùng các hành vi gây rối của Bắc Kinh ở Indo-Pacific”.