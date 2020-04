Âm mưu thao túng dư luận, Trung Quốc lấp liếm hành vi gây rối

Tuy nhiên, sự bịa đặt trên không thể thuyết phục dư luận quốc tế, thì bắt đầu một hướng truyền thông mới để đánh tráo khái niệm vụ việc trên. Ngày 12.4, tờ South China Morning Post đăng bài viết China and Vietnam “likely to clash again” as they build maritime militias (tạm dịch: Việt Nam và Trung Quốc có thể lại va chạm khi đều xây dựng lực lượng dân quân biển). Trích dẫn các nhận định được cho là xoay quanh vụ việc tàu cá Việt Nam bị tông chìm vào ngày 2.4, bài viết ẩn ý nội dung rằng vụ việc là hệ quả của sự va chạm khi hai nước tăng cường xây dựng lực lượng dân quân biển.

Cách thức tuyên truyền trên cũng được tờ South China Morning Post lồng ghép trong nhiều bài viết nhằm giúp Bắc Kinh đổ lỗi, rồi tạo cớ gây căng thẳng trên Biển Đông.

Truyền hình Trung Quốc hoạt động toàn cầu Bên cạnh việc phát triển các phiên bản tiếng Anh cho các tờ báo lớn của Trung Quốc, chính quyền nước này còn tập trung mở rộng phạm vi hoạt động của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Năm 2000, CCTV ra mắt kênh CCTV-9 là kênh quốc tế đầu tiên để phát sóng ở nhiều nước trên thế giới. Đến năm 2010, CCTV-9 đổi tên thành CCTV News. Và từ năm 2016 đến nay, kênh này có tên CGTV (China Global Television Network - Mạng lưới truyền hình Trung Quốc toàn cầu). Đến nay, CGTV đã phủ sóng ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời được cho là có nhiều triệu người theo dõi.

Từ cuối tháng 3 đến nay, báo này có một loạt bài viết như Beijing may step up drills in South China Sea amid rising tensions with US military, analysts say (tạm dịch: Chuyên gia nhận định Bắc Kinh có thể tăng cường tập trận ở Biển Đông giữa lúc căng thẳng gia tăng với quân đội Mỹ) đăng ngày 29.3; US military operations in South China Sea increase risk of confrontation, think tank says (tạm dịch: Tổ chức tham vấn đánh giá các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông làm gia tăng nguy cơ đụng độ) đăng ngày 30.3; This is not the time to add to tensions in South China Sea (tạm dịch: Đây không phải là lúc để gây thêm căng thẳng trên Biển Đông) đăng ngày 13.4…