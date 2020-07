Úc nhấn mạnh không muốn gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tổ chức hội đàm cấp cao với Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds tại thủ đô Washington D.C vào ngày 28-29.7, the Reuters.

Trong buổi họp báo chung ngày 28.7, Ngoại trưởng Pompeo hoan nghênh Úc chống lại những áp lực từ phía Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết Washington-Canberra sẽ tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải ở Biển Đông. Chính phủ Mỹ và Úc mới đây lần lượt bác bỏ yêu sách chủ quyền “ đường lưỡi bò ” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Về phần mình, Ngoại trưởng Úc Marise Payne nhấn mạnh Úc-Mỹ chia sẻ cam kết về đảm bảo thượng tôn pháp luật. Bà Payne cho biết hai bên nhất trí thành lập một nhóm chuyên trách để theo dõi và ứng phó những hoạt động tung tin giả mạo độc hại và mở rộng hợp tác về phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bao gồm quyền tiếp cận vắc xin.

Bên cạnh đó, bà Payne lưu ý Úc không đồng ý với Bắc Kinh hoặc Mỹ trong mọi vấn đề. "Mối quan hệ Úc-Trung Quốc là rất quan trọng. Chúng tôi không có ý định gây tổn hại mối quan hệ này. Chúng tôi cũng không dự định làm những việc trái với lợi ích của chúng tôi", bà Payne nói.

Ngoại trưởng Payne lưu ý Úc-Mỹ có lợi ích chung trong “một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do, thịnh vượng và an toàn”, bao gồm cả Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Payne không nêu rõ những bất đồng giữa Úc và Mỹ, đồng thời cho biết Canberra đưa ra quyết định riêng dựa trên lợi ích và an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Pompeo hồi tuần rồi đã kêu gọi các đồng minh phải áp dụng "những biện pháp sáng tạo và quyết đoán hơn để gây áp lực, buộc Trung Quốc phải thay đổi những hành vi độc đoán, đe dọa sự tự do và thịnh vượng của chúng ta”. Ông Pompeo còn gọi việc kiềm tỏa Trung Quốc là “nhiệm vụ của thời đại chúng ta”.

Trong buổi họp báo ngày 28.7, ông Pompeo nói có lẽ đã đến lúc thiết lập một liên minh mới bao gồm các quốc gia cùng chung chí hướng để thực hiện nhiệm vụ này.

Ngoài ra, trong tuyên bố chung, các bộ trưởng Mỹ-Úc cho biết hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Reynolds cho biết Canberra-Washington sẽ thắt chặt mối quan hệ quốc phòng trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đảm bảo an ninh khu vực.

Mỹ là đồng minh an ninh chính của Úc. Trong khi đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Căng thẳng Canberra-Bắc Kinh leo thang từ khi chính phủ Úc hồi tháng 4 kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus gây Covid-19 , lần đầu tiên bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái.