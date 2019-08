Úc quyết bảo vệ trường đại học trước nguy cơ can thiệp của nước ngoài

Bộ trưởng Tehan cảnh báo nguy cơ nước ngoài, nhất là Trung Quốc , tăng cường sức ảnh hưởng nhắm vào các trường đại học, theo Reuters.

Bên cạnh đó, các trường đại học hứng chịu hàng loạt vụ tấn công mạng trong những năm gần đây. Mới nhất là hồi tháng 6 khi Đại học Quốc gia Úc cho biết tin tặc đã trộm nhiều dữ liệu nhạy cảm, bao gồm thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng , hộ chiếu của du học sinh trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, Úc không xác định ai đứng sau vụ tấn công mạng này.

Trước tình hình hiện nay, chính phủ sẽ thiết lập đơn vị đặc biệt bao gồm đại diện, chuyên gia của những đại học và cơ quan an ninh nhằm phối hợp tăng cường an ninh mạng. Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ phải đảm bảo nước ngoài không thể can thiệp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và gây ảnh hưởng đối với sinh viên.

Mặt khác, nhóm "đặc nhiệm" còn tập trung tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ, đảm bảo việc hợp tác với cá nhân, tổ chức nước ngoài không đe dọa lợi ích quốc gia của Úc, theo ông Tehan.

Reuters dẫn số liệu thống kê cho thấy du học sinh đóng góp 35 tỉ AUD/năm cho nền kinh tế Úc, với sinh viên Trung Quốc chiếm 1/3.

Trước đó, chính quyền bang New South Wales (Úc) hôm 23.8 thông báo chấm dứt chương trình dạy tiếng Hoa do Trung Quốc tài trợ tại các trường học do lo ngại nguy cơ nước ngoài can dự vào vấn đề nội bộ.

Hồi năm 2017, Thủ tướng Úc lúc bấy giờ Malcolm Turnbull từng cáo buộc Trung Quốc can dự vào vấn đề nội bộ nhưng Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc. Đến năm 2018, Úc ban hành lệnh cấm tập đoàn Huawei đấu thầu, cung cấp thiết bị cho mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) với lý do an ninh quốc gia. Trung Quốc chỉ trích lệnh cấm này "mang động cơ chính trị " và yêu cầu Úc từ bỏ cái gọi là “tư tưởng Chiến tranh lạnh”.

Nhật Bản dùng judo để đua tranh "đắc nhân tâm" với Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương

Mặt khác, chính phủ Úc trong những tháng gần đây tuyên bố tăng cường viện trợ đầu tư cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương nhằm đối phó với tình trạng Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng, mở rộng hiện diện tại khu vực. Canberra lo ngại các đảo quốc nghèo ở Thái Bình Dương lâm vào tình trạng vỡ nợ và phải trả nợ cho Trung Quốc bằng chủ quyền lãnh thổ.

Căng thẳng trong quan hệ song phương tiếp tục leo thang sau khi Bộ Ngoại giao Úc ngày 27.8 xác nhận Trung Quốc đã bắt công dân Úc gốc Hoa, nhà cựu ngoại giao-blogger Dương Hằng Quân bị tình nghi là gián điệp kể từ tháng 1.