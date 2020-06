Úc sôi sục vì di tích 46.000 năm tuổi bị cho nổ để khai thác mỏ

Theo Đài CNN ngày 2.6, nhiều người dân Úc, nhất là những người bản địa, vô cùng bức xúc trong những ngày qua sau khi tập đoàn khai khoáng Rio Tinto cho nổ tung một di tích linh thiêng để mở rộng một mỏ sắt.

Tập đoàn này mới đây đã dùng thuốc nổ để mở rộng hẻm núi Juukan, vô tình phá huỷ 2 hệ thống hang động từng là nơi trú ngụ của tộc người Puutu Kunti Kurrama và Pinikura.

Nơi đây có nhiều cổ vật cho thấy con người từng cư trú liên tục trong hàng ngàn năm, bao gồm gần 7.000 món từng được phát hiện như đồ đá mài, công cụ bằng xương và một bím tóc 4.000 năm tuổi.

Trong thông cáo vừa đưa ra, tổng giám đốc Chris Salisbury của công ty mỏ sắt Rio Tinto xin lỗi và cho biết công ty tôn trọng các tộc người Puutu Kunti Kurrama và Pinikura (PKKP).

“Chúng tôi xin lỗi vì tình trạng đã gây ra. Mối quan hệ của chúng tôi với PKKP có ý nghĩa rất nhiều đối với Rio Tinto và chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm”, ông đưa ra lời xin lỗi và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với PKKP để tìm hiểu về sự việc, đồng thời sẽ xem xét lại toàn bộ kế hoạch trong khu vực.

Khu vực di tích trước khi bị phá hủy Ảnh: AFP Rio Tinto là một trong những tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới và có nhiều hoạt động tại Úc, trong đó khai thác quặng sắt chiếm hơn phân nửa tổng doanh thu.

Việc mở rộng hẻm núi Juukan được tiến hành từ ngày 24.5 dù kế hoạch này gây tranh cãi suốt 7 năm qua vì các tộc người bản địa muốn bảo vệ khu vực này.

Người phát ngôn Burchell Yayes của tập đoàn bản địa PKKP cho biết đã thông báo với Rio Tinto về tầm quan trọng của nhiều di tích từ năm 2013 và nhắc lại lần gần đây nhất vào tháng 3.

Cựu Thủ tướng Kevin Rudd cho rằng “sự ngạo mạn tập đoàn của Rio Tinto đã cướp đoạt của mọi người dân Úc”.

“Những nơi cư trú ở hẻm núi Juukan lâu đời hơn gấp 9 lần so với Stonehenge, 23 lần so với Đấu trường La Mã và 75 lần so với Machu Picchu”, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của di tích.