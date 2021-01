Ủng hộ Tổng thống Trump, nhóm cực hữu Proud Boys sẽ đổ đến Washington vào 'ngày phán xét'

Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump tin rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và lên kế hoạch biểu tình rầm rộ tại thủ đô trong ngày này. Theo Fox News ngày 3.1, ít nhất 4 cuộc biểu tình đã được chuẩn bị do các nhóm ủng hộ Tổng thống Trump như Women for America First, Eighty Percent Coalition.