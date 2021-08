Uổng phí hàng chục triệu liều vắc xin Covid-19

WHO kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu về Covid-19 Hãng AFP đưa tin Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) hôm qua ra thông cáo khẳng định không chính trị hóa và kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu về các ca mắc Covid-19 đầu tiên để điều tra nguồn gốc Covid-19. “WHO kêu gọi chính phủ mọi nước không chính trị hóa tình hình, hợp tác để tăng tốc nghiên cứu về nguồn gốc và quan trọng là cùng nhau phát triển bộ khung chung về các nguy cơ mầm bệnh gây đại dịch trong tương lai”, theo thông cáo. WHO cho rằng điều quan trọng là tìm ra việc đại dịch bắt đầu ra sao nhằm làm điển hình trong việc xác minh nguồn gốc của mọi dịch bệnh lây từ động vật sang người trong tương lai. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc cho rằng cuộc điều tra trước đó đã đủ và việc kêu gọi cung cấp thêm dữ liệu là do động cơ chính trị. Vào tháng 7, Trung Quốc cũng từng bác bỏ cuộc điều tra giai đoạn 2 của WHO về nguồn gốc Covid-19. Khánh An