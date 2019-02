Uy lực siêu tàu ngầm của Nga

Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo hải quân nước này sẽ tiếp nhận Knyaz Vladimir (Prince Vladimir) - tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei II thuộc Dự án 955A - vào cuối năm 2019, tức trễ hơn so với kế hoạch. Tàu ngầm này ban đầu được dự báo sẽ bàn giao cho hải quân vào năm 2017 song sau đó bị dời lại vào năm 2018. “Vâng, chính xác là năm 2019. Tàu cần phải trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm”, Hãng TASS dẫn lời Phó tư lệnh hải quân Nga Viktor Bursuk.

Được khởi đóng từ năm 2012 tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk thuộc miền bắc Nga và hạ thủy lần đầu vào ngày 17.11.2017, Knyaz Vladimir sẽ trở thành tàu ngầm lớp Borei thứ 4 và là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm nâng cấp Borei-II được giao cho hải quân Nga. Lực lượng này trước đó đã tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp Borei, với tàu Yuri Dolgoruky phục vụ Hạm đội Phương Bắc và 2 tàu ngầm còn lại là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh được triển khai tăng cường cho Hạm đội Thái Bình Dương, theo The Diplomat. Hải quân Nga đặt mục tiêu triển khai 8 tàu ngầm lớp Borei, gồm 3 lớp Borei và 5 tàu thuộc phiên bản cải tiến Borei II, trong các hạm đội trước năm 2020.

The Diplomat dẫn nguồn từ giới chức quân sự Nga cho hay tàu Knyaz Vladimir - do Viện Thiết kế Rubin nghiên cứu chế tạo - sẽ được trang bị nhiều lớp vũ khí tân tiến hơn so với tàu nguyên bản. Đây là lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại mới, dài 170 m, rộng 13,5 m, lượng choán nước là 24.000 tấn. Tàu có thể lặn sâu dưới mặt biển 450 m và hoạt động liên tục 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn khoảng 130 người.

So với lớp tàu Borei, các tàu ngầm thuộc lớp Borei II được trang bị thêm 4 ống phóng tên lửa, một số cải tiến kỹ thuật khác và thân tàu nhỏ hơn. Trong khi tàu lớp Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava RSM-56 thì tàu cải tiến có thể mang theo 20 tên lửa Bulava; mỗi hệ thống có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân hướng tới các mục tiêu độc lập, với tầm bắn tối đa khoảng 10.000 km, theo TASS. Các phiên bản cải tiến sẽ có khả năng phóng từ 96 - 200 đầu đạn siêu thanh, với sức nổ lên tới 100 - 150 kiloton/đầu đạn.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava RSM-56 thuộc hàng tên lửa hiện đại nhất của Nga, được phát triển từ thập niên 1990, là loại tên lửa 3 tầng, chiều dài 12,1 m, đường kính 2 m, dùng nhiên liệu rắn, thiết kế riêng cho tàu ngầm lớp Borei. Trọng lượng xuất phát của tên lửa là 36,8 tấn, sau khi cắt bỏ các tầng chỉ còn nặng 1,8 tấn. Bulava có khả năng di chuyển với quỹ đạo cực kỳ linh hoạt trong hành trình khiến việc đánh chặn của đối phương trở nên vô cùng khó khăn.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được kỳ vọng sẽ trở thành át chủ bài của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018, thay thế các tàu ngầm già cỗi thuộc lớp Typhoon, Delta-3 và Delta-4. Tư lệnh hải quân Korolev khẳng định với sự tham gia của lớp tàu ngầm này, hải quân Nga sẽ lấy lại được sự hiện diện trên các vùng biển quốc tế. Ông Korolev nêu rõ: “Hải quân Nga đã tái triển khai sự hiện diện của mình ở các đại dương trên thế giới. Có hơn 100 tàu thuộc tất cả 4 hạm đội tại các vùng biển xa”.