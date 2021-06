Vệ tinh 'mắt thần' Nga sẽ giúp Iran theo dõi mục tiêu quân sự khắp Trung Đông

Theo đó, Iran sẽ nhận được một vệ tinh Kanopus-V do Nga sản xuất. Vệ tinh này được trang bị camera độ phân giải cao và có thể được phóng từ Nga trong vòng vài tháng tới.

Vệ tinh sẽ giúp Iran "giám sát liên tục từ các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Ba Tư, căn cứ quân sự của Israel cho đến nơi đóng quân của quân đội Mỹ ở Iraq", The Washington Post dẫn lời 3 nguồn tin giấu tên. Các nguồn tin này bao gồm một quan chức Mỹ đương nhiệm, một cựu quan chức Mỹ và một quan chức cấp cao ở Trung Đông.

Thông tin này được đăng tải vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva. Iran và Mỹ cũng đang gián tiếp đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Vệ tinh Kanopus-V được bán với mục đích dân sự. Từ năm 2018, các lãnh đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện một số chuyến đi đến Nga từ năm 2018 để giúp đàm phán thỏa thuận mua vệ tinh này, The Washington Post cho biết.

Các chuyên gia Nga đã đến Iran vào mùa xuân này để giúp đào tạo nhóm nhân viên vận hành vệ tinh tại một cơ sở mới được xây dựng gần Karaj, phía tây Tehran. Theo The Washington Post, vệ tinh này sẽ dùng phần cứng của Nga, "bao gồm một camera có độ phân giải 1,2 mét. Mặc dù độ phân giải này vẫn còn kém xa so với chất lượng mà vệ tinh do thám của Mỹ đạt được, đây là cải tiến đáng kể so với năng lực hiện tại của Iran".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào tháng 4.2020 cho biết họ đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của nước này lên quỹ đạo. Điều này khiến Ngoại trưởng Mỹ khi đó, Mike Pompeo, kêu gọi Tehran phải chịu trách nhiệm vì ông tin hành động này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.