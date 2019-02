Venezuela tăng cường phong tỏa biên giới

Cuba phủ nhận điều lực lượng đến Venezuela

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 20.2 bác bỏ thông tin nói lực lượng an ninh nước này đang có mặt tại Venezuela, đồng thời gọi đây là một phần trong chiến dịch tung tin giả nhằm mở đường cho nước ngoài can thiệp quân sự. “Chính phủ Cuba bác bỏ lời lẽ vu khống này. Khoảng 20.000 người Cuba có mặt tại Venezuela là thường dân, đa số là y bác sĩ”, Reuters dẫn lời ông Rodriguez nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Havana. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi các quan chức Mỹ ngày 18.2 cho rằng quân đội Cuba và lực lượng an ninh hiện diện tại Venezuela để bảo vệ chính phủ của Tổng thống Maduro. Hiện Cuba, Trung Quốc, Nga cùng một số nước khác công nhận Tổng thống Maduro là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela; còn phương Tây ủng hộ ông Juan Guaido và đòi ông Maduro phải ra đi.