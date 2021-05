Vì ông Trump, đảng Cộng hòa có nguy cơ 'tan đàn xẻ nghé'

“Đảng Cộng hòa đổ vỡ. Đã đến lúc phản đối dựa trên lý trí chống lại cực đoan”, theo ông Miles Taylor. Cựu quan chức Bộ An ninh nội địa này khi còn đương chức từng viết một bài bình luận ẩn danh trên tờ The New York Times vào năm 2018 với nội dung thừa nhận ông thuộc về phe phản đối chính quyền Tổng thống Trump khi đó.