Vì sao sẽ có người cần tiêm nhắc vắc xin Covid-19 hằng năm?

Hãng Reuters ngày 25.6 dẫn tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo rằng những nhóm có nguy cơ cao, chẳng hạn như người cao tuổi, sẽ phải cần tiêm nhắc vắc xin hằng năm để đề phòng các biến chủng mới.

Dự báo này nằm trong báo cáo sẽ được thảo luận vào tuần tới tại cuộc họp của GAVI - liên minh vắc xin đồng chủ trì chương trình chia sẻ vắc xin Covid-19 COVAX của WHO.

Tài liệu trên cho thấy WHO đang tính toán về các liều tiêm nhắc hằng năm cho những người có nguy cơ cao, hoặc tiêm nhắc 2 năm một lần cho toàn bộ dân số.

WHO chưa nói rõ căn cứ để đi đến kết luận trên, nhưng qua đó cho thấy các biến chủng có thể tiếp tục xuất hiện và vắc xin cần được điều chỉnh để đối phó các mối đe dọa này.

Một phát ngôn viên của GAVI cho hay COVAX đang dự định cân nhắc nhiều bối cảnh có thể xảy ra.

Tài liệu trên còn dự báo rằng thế giới sẽ sản xuất 12 tỉ liều vắc xin Covid-19 hằng năm. Con số này cao hơn một ít so với dự báo 11 tỉ liều cần thiết cho năm nay do Liên đoàn Quốc tế các Nhà sản xuất và Hiệp hội dược phẩm (IFPMA) đưa ra. Điều này cho thấy WHO không dự báo số lượng vắc xin tăng mạnh.