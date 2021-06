Vị thủ tướng lẫy lừng của Israel

Ngày 14.6 (giờ VN), với số phiếu cách biệt 60-59, quốc hội Israel thông qua chính quyền liên minh do ông Naftali Bennett (chủ tịch đảng Yamina) dẫn đầu, chấm dứt 12 năm liên tục cầm quyền của ông Netanyahu, người được tờ The New York Times nhắc đến với biệt danh “Vua của Israel”.