Việt kiều Mỹ giữa nỗi lo bạo động

Tại TP. New York , ít nhất 30 viên cảnh sát bị thương và khoảng 350 người biểu tình bị bắt. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết đang điều tra vụ hai chiếc xe cảnh sát lao vào đám đông biểu tình. Một đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người quá khích chặn xe cảnh sát và ném nhiều vật thể về phía cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã cho xe lao vào người biểu tình, song chưa rõ có thương vong hay không.

Chị T.T ở TP.Pleasant Hill (bang California) cho hay chiều tối 31.5 (giờ VN), chị lái xe chở các con đi mua thuốc và đồ chơi. Tuy nhiên, mọi cửa hàng và tiệm thuốc tây tại đây đều đóng cửa. Chị thấy có cả cảnh sát đứng canh gác phía trước siêu thị Target. Chị T.T kể chính quyền địa phương đã ban hành lệnh giới nghiêm, từ 21 giờ 30 phút hôm nay đến 5 giờ 30 phút ngày hôm sau. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực kể từ tối 31.5 cho đến khi có thông báo mới . Nhà chức trách trước đó cũng cảnh báo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, đồng thời cho biết mọi người cứ an tâm vì lực lượng an ninh sẽ đi tuần, canh gác tại các điểm trọng yếu trong suốt đêm để bảo đảm an toàn cho thành phố.