Vòm Sắt phòng thủ hiệu quả, sao Israel lại tính đổ quân sang Dải Gaza?

Iron Dome do hãng Các hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael phát triển và đã trải qua thực chiến trong một thập niên qua. Công ty này tuyên bố hệ thống Iron Dome với tên lửa Tamir đã đánh chặn 2.500 mối đe dọa với tỷ lệ chính xác lên đến hơn 90%.

Với khả năng đánh chặn từ 4 - 70 km, Iron Dome được đánh giá đủ sức bảo vệ khu vực rộng khoảng 150 km2 an toàn trước mối nguy tấn công bằng tên lửa, kể cả chiến đấu cơ.

Radar của hệ thống sẽ phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, trong khi hệ thống kiểm soát chiến đấu xác định đâu là mối đe dọa và ra lệnh cho tên lửa đánh chặn.

Mỗi giàn phóng mang theo 20 quả tên lửa Tamir, ước tính có giá từ 20.000 - 100.000 USD mỗi quả, theo chuyên san Air Force Magazine.

Loại rốc két này không có hệ thống dẫn đường và được phóng từ một khung kim loại rất thô sơ. Chúng được phóng theo kiểu “hên xui” và độ chính xác không cao nên chủ yếu lấy số lượng bù chất lượng. Quân đội Israel cho biết hàng trăm quả rơi xuống trong lãnh thổ Gaza.

Tuy hiệu quả cao nhưng chỉ riêng Iron Dome thì không đủ độ bao quát trước hàng ngàn rốc két của Hamas. Theo tờ The Jerusalem Post, có thời điểm Hamas phóng tới hơn 100 quả rốc két chỉ trong vòng vài phút. Lực lượng này được cho là đã tìm ra điểm yếu trong hệ thống Iron Dome để có thể khai thác.

Ngoài ra, số lượng tên lửa Tamir là có hạn và đắt tiền trong khi Hamas được cho là có hàng ngàn rốc két với giá chỉ vài trăm USD mỗi quả, chưa kể các vũ khí khác. Đôi khi, Iron Dome sẽ bắn 2 quả tên lửa để chắc ăn. Do đó, nếu kho tên lửa Tamir cạn kiệt, hệ thống phòng thủ của Israel sẽ bị đặt trong cảnh báo động.

Đó được cho là lý do không quân Israel gia tăng không kích các mục tiêu quân sự , giàn phóng rốc két, cơ sở phát triển tên lửa của Hamas trong những ngày qua. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel ngày 13.5 cho biết đã tấn công 600 mục tiêu tại Dải Gaza.