Vụ 39 người chết trong container: Việt Nam chuyển thông tin 14 trường hợp để Anh xác minh

Tuy chưa có thông tin nào khẳng định việc có nạn nhân người Việt trong vụ 39 người chết trong container tại Essex (Anh), nhưng trước việc ngày càng nhiều gia đình báo tìm con mất tích với nhiều thông tin trùng khớp, các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương phối hợp trao đổi thông tin với Anh để xác minh nhân thân các nạn nhân.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 29.10, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết qua Tổng đài bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao tiếp nhận thông tin từ 14 gia đình phản ánh việc con họ mất tích trên đường sang Anh. Các trường hợp này đều đi theo đường dây đưa lao động trái phép ra nước ngoài. Theo Phó thủ tướng, ngay sau khi tập hợp thông tin từ các gia đình, Bộ Ngoại giao đã chuyển 14 trường hợp cho phía Anh để xác minh

“Có yếu tố nghi ngờ” liên quan đến 39 nạn nhân

Anh đang “nỗ lực hết sức” để xác minh nhân thân các nạn nhân Tối 29.10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc điện đàm với bà Heather Wheeler, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Chính phủ và người dân Việt Nam thương cảm sâu sắc và chia buồn với gia đình các nạn nhân dù họ là công dân nước nào, cảm ơn Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng Anh đã tích cực hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục pháp y, giám định đối với các nạn nhân và phối hợp thông tin với Việt Nam. Thứ trưởng cũng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam Quốc vụ khanh Heather Wheeler khẳng định phía Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đồng thời lên án mạnh mẽ tình trạng mua bán người và khẳng định quyết tâm chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đưa người di cư trái phép, nhất trí kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này. Phó thủ tướng cho rằng thông tin 14 gia đình Phó thủ tướng cho rằng thông tin 14 gia đình phản ánh việc người thân mất tích tại Anh “có những yếu tố nghi ngờ liên quan vụ 39 người chết trong container đông lạnh”, nhưng chưa thể khẳng định điều gì trước khi cơ quan chức năng Anh trả lời chính thức. “Những thông tin 14 gia đình phản ánh cũng có yếu tố có thể nghi ngờ khả năng liên quan đến vụ 39 người trong container, nhưng giờ hai bên (Việt - Anh) phải cung cấp thông tin cho nhau để kiểm tra cho kỹ. Các thông tin đối chiếu bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. Chỉ khi các thông tin hai bên đưa ra trùng khớp với nhau thì mới xác định được danh tính các nạn nhân và việc này có thể cần rất nhiều thời gian”, Phó thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Ảnh: Reuters

Về thông tin Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết địa phương đã chuẩn bị sẵn mẫu ADN người thân của những người mất liên lạc để gửi sang Anh, Phó thủ tướng cập nhật: “Đến giờ chúng ta chưa chuẩn bị được thông tin về kết quả ADN của những trường hợp này để cung cấp cho phía Anh”. Với 4 hồ sơ đầu tiên Anh chuyển cho Việt Nam, Phó thủ tướng cho biết: “Bộ Ngoại giao chưa tiếp cận cụ thể với những hồ sơ này, nhưng được biết đó là toàn bộ những thông tin về sinh trắc học của các nạn nhân tử vong trong container để phía Việt Nam tiến hành đối chiếu. Đây là vấn đề khoa học, cần phải thực hiện cẩn trọng, theo đúng quy định”, đồng thời lưu ý điểm này cần thông tin một cách thận trọng, tránh gây hoang mang cho người dân.

Phủ nhận việc đã xác minh được 14 nạn nhân người Nghệ An

Hai gia đình ở Huế, Quảng Bình báo “mất liên lạc” với con Ngày 29.10, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết một gia đình ở P.Vỹ Dạ (TP.Huế) đã có đơn trình báo với Sở Ngoại vụ về việc con trai họ đang lao động ở Pháp bị mất liên lạc, nghi nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh. Sở Ngoại vụ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, và các cơ quan chức năng hiện đang xác minh thông tin. Trước đó, một trang Facebook cá nhân đưa thông tin rằng: “Ai ở khu vực Vỹ Dạ biết em này thì báo cho gia đình biết để đưa em về. Em tên Nguyễn Bá H., một trong số 39 người chết ở Anh...”, kèm theo hình ảnh trên Facebook của người này. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thông tin và hình ảnh đăng tải trên Facebook là anh Nguyễn Bá Vũ H. (33 tuổi, con của ông Nguyễn Bá T. ở tổ dân phố 19, P.Vỹ Dạ, TP.Huế; không phải tên Nguyễn Bá H. dù hình ảnh là của anh Vũ H.). Vũ H. tốt nghiệp đại học kiến trúc năm 2012, về nhà sinh sống một thời gian; từ 2017 ra Nghệ An làm ăn và sau đó theo bạn đi lao động ở nước ngoài. Trong thời gian ở nước ngoài, Vũ H. vẫn liên lạc thường xuyên với gia đình. Sau vụ phát hiện 39 người chết trong container, gia đình không liên lạc được nữa. Khi thấy thông tin trên mạng như vậy, gia đình đã làm đơn trình báo để nhờ xác minh. Ngày 29.10, UBND xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) cho hay đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Xuân Gần (ở thôn Thanh Khê) về việc con trai bị mất liên lạc nhiều ngày khi tìm cách đến nước Anh. Theo đơn trình báo, cách đây khoảng 1 tháng 20 ngày, con trai ông Gần là Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi) ra đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) sang Nga làm công nhân, nhưng không hiểu sao lại đến Pháp với ý định sang Anh để lao động theo sự rủ rê của một người bạn. Trong thời gian ở Pháp, khoảng từ ngày 15 - 21.10, Hà liên lạc về gia đình qua mạng xã hội . Đến sáng 22.10, Hà liên lạc lần cuối cùng với gia đình rồi mất kết nối cho đến nay. Ông Gần cũng trình bày do tiếp nhận thông tin có chuyến xe chở 39 người chết trên đường vào Anh nên làm đơn trình báo. Bùi Ngọc Long - Huệ Minh Chiều 29.10, một tờ báo địa phương bất ngờ trích thông tin “từ một nguồn tin cậy” cho biết “đã xác minh được 14 trường hợp chết ở Anh là người Nghệ An”. Phóng viên Chiều 29.10, một tờ báo địa phương bất ngờ trích thông tin “từ một nguồn tin cậy” cho biết “đã xác minh được 14 trường hợp chết ở Anh là người Nghệ An”. Phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh để xác minh. Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phủ nhận thông tin trên, cho biết hiện vẫn chưa có kết quả chính thức của bất cứ trường hợp nào.

[VIDEO] Vụ 39 thi thể trong xe container: Cảnh sát Anh mong người Việt cung cấp thông tin

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng khẳng định chưa có bất cứ thông tin nào về việc 14 trường hợp nạn nhân chết trong container ở Anh là lao động người Nghệ An. "Thông tin này hoàn toàn không chính xác. Tới nay, tôi là Bí thư Tỉnh ủy cũng chưa nhận được thông tin này", ông Vinh nói. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công an Việt Nam và phía Anh đang phối hợp tốt để giải quyết vụ việc. Chiều qua, Bộ Công an làm việc với Đại sứ quán Anh và hai bên đang sắp xếp để 2 Bộ trưởng Công an điện đàm với nhau về hướng giải quyết. Hiện Bộ Công an cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi Anh trả lời sẽ lập tức cử người sang để phối hợp điều tra . Về 4 hồ sơ phía Anh gửi Việt Nam từ 28.10, Bộ trưởng Công an cho biết “vẫn đang xác minh” và cũng chưa có kết luận về trường hợp nào.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hiện bộ cũng đang rất sốt ruột, nhưng phải làm việc theo trình tự một cách rất chính xác. “Ở Nghệ An có nhiều trường hợp gia đình không liên lạc được với người thân, nên hoảng loạn, nhưng việc họ có đúng nạn nhân của vụ việc không thì chưa xác minh được. Hiện nay các thông tin đưa ra đều phải tránh gây hoang mang trong dư luận. Tin tức báo chí cũng phải rất chính xác. Tôi với tư cách Bộ trưởng cũng phải rất thận trọng khi phát ngôn”, Bộ trưởng Công an cho biết. Ông cũng khẳng định Chính phủ sẽ cử người sang Anh để phối hợp xác minh, nếu chính xác là công dân Việt Nam sẽ hỗ trợ đưa các nạn nhân về nước. Bộ Công an cũng sẽ tạo thuận lợi nhất cho các gia đình có thiệt hại.

Hiện Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai đúng các việc theo quy định, tránh làm nhân dân hoang mang. Riêng việc mở rộng điều tra các đường dây môi giới, đưa người vượt biên trái phép có thể hé lộ sau vụ việc này, ông Tô Lâm cho biết đây vẫn là các hoạt động thường xuyên của lực lượng, vì có rất nhiều vụ việc tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép vẫn đang xảy ra.

“Bên cạnh việc tập trung xử lý vụ việc, tôi cũng mong các gia đình khuyên con em nên đi lao động một cách hợp pháp. Hiện nay, ai có nhu cầu, nhà nước, Chính phủ đều tạo điều kiện cho bà con ra nước ngoài lao động, không việc gì phải trốn chui, trốn lủi, vừa mất tiền vừa rất nguy hiểm”, Bộ trưởng Công an nhắn nhủ.