WHO cảnh báo: thai phụ không nên tiêm vắc xin Moderna ngừa Covid-19

Bên cạnh đó, WHO cho hay “có thể tiêm vắc xin cho phụ nữ đang cho con bú, nhưng người này phải thuộc nhóm ưu tiên (như nhân viên y tế )”.

Hồi đầu tháng, WHO cũng có nhận định tương tự trong trường hợp vắc xin Pfizer-BioNTech, với lý do không đủ dữ liệu để đảm bảo an toàn cho thai phụ và bào thai.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Israel vẫn quyết định cho các bà mẹ tương lai tiêm vắc xin Covid-19, cụ thể là Pfizer-BioNTech sau khi bệnh tình một số thai phụ trở nặng vì Covid-19, buộc các bác sĩ phải can thiệp bằng cách cho mổ đẻ lấy con trước khi thai kỳ hoàn tất để cứu cả mẹ lẫn con, theo báo The Times of Israel.

WHO cũng tỏ ra thận trọnng ủng hộ việc hoãn tiêm mũi thứ hai của vắc xin Moderna trong một số trường hợp.

Vắc xin Moderna, như Pfizer-BioNTech, sử dụng công nghệ mRNA và đã được triển khai tại một số quốc gia.

Cả hai dòng vắc xin đều cần phải tiêm đợt hai sau 3 đến 4 tuần, nhưng một số nước đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung , buộc giới hữu trách phải tuyên bố hoãn lại mũi thứ hai, để nhiều người có thể được tiêm mũi đầu tiên.

Trước đó, WHO cho rằng nên đảm bảo giãn cách chỉ 28 ngày kể từ khi tiêm mũi đầu tiên, nhưng hồi đầu tháng, tổ chức này lại cho hay “trong một số trường hợp ngoại lệ”, có thể đợi đến 42 ngày để tiêm mũi hai của vắc xin Pfizer-BioNTech. Đến ngày 26.1, WHO cho rằng có thể áp dụng tương tự với vắc xin Moderna.