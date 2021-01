WHO chứng nhận vắc xin Covid-19 đầu tiên

WHO ngày 1.1 chứng nhận vắc xin Covid-19 đầu tiên, là sản phẩm được bào chế chung bởi 2 hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức), để sử dụng khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo, WHO cho biết sẽ thông tin đến cơ quan y tế các nước về vắc xin của Pfizer/BioNTech và những lợi ích khi sử dụng. WHO đã thiết lập Quy trình Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) nhằm giúp các nước nghèo đẩy nhanh việc chứng nhận dược phẩm dùng cho các bệnh mới như Covid-19.

Sau khi được WHO và các chuyên gia y tế tại nhiều nước xem xét, vắc xin của Pfizer/BioNTech đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc, với lợi ích vượt hẳn so với nguy cơ. “Đây là bước tích cực hướng đến việc đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin Covid-19 trên toàn cầu. Tôi muốn nhấn mạnh rằng toàn cầu cần nỗ lực hơn nữa để có đủ vắc xin đáp ứng nhu cầu của các nhóm ưu tiên ở mọi nơi”, theo bà Mariangela Simao, lãnh đạo chương trình tiếp cận dược phẩm của WHO.

Hiện WHO đã cho phép UNICEF và Tổ chức Y tế Pan-America tiếp nhận vắc xin Covid-19 để cung cấp cho các nước có nhu cầu.

Dù vậy, vắc xin của Pfizer/BioNTech cần được lưu trữ ở nhiệt độ rất thấp, từ -60 độ C đến -90 độ C, nên đặt ra các thách thức trong việc lưu trữ và phân phối, kể cả ở các nước phương Tây. Do đó, việc phân phối vắc xin này đến các nước đang phát triển sẽ còn khó khăn hơn nhiều, do thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp. WHO hiện đang phối hợp để hỗ trợ các nước xem xét kế hoạch phân phối và chuẩn bị tại những nơi có thể sử dụng vắc xin.