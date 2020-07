WHO điều tra việc ứng phó Covid-19 toàn cầu

AFP hôm qua đưa tin Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa thông báo về việc lập ủy ban kể trên trong cuộc họp trực tuyến với đại diện các nước thành viên vào ngày 9.7. Tại cuộc họp, ông Ghebreyesus cho biết cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đứng đầu ủy ban này, được gọi là Ủy ban Độc lập, đánh giá sự sẵn sàng và cách ứng phó đại dịch Covid-19 (IPPR).

Theo Reuters, ngày 9.7 là ngày thứ ba liên tiếp số ca bệnh mới ở Mỹ tăng ở con số trên 55.000 người. Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ và số ca mắc mới liên tục tăng vọt ở các bang California, Florida và Texas đã tác động không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư, khiến những kỳ vọng về phục hồi kinh tế dần phai mờ do lo ngại sẽ xảy ra đợt phong tỏa mới tại Mỹ. Ngoài 3 bang đông dân kể trên, số ca Covid-19 cũng tăng mạnh tại các bang khác của Mỹ như Alabama, Montana và Wisconsin. Nhiều người dân Mỹ được cho là hiện cũng ngại đến những nơi công cộng vì sợ lây nhiễm bệnh.

Tại cuộc họp, ông Ghebreyesus cũng đề cập việc các nước thành viên của WHO hồi tháng 5 thông qua nghị quyết của Liên minh Châu Âu (EU), kêu gọi đánh giá độc lập và toàn diện về cách toàn cầu ứng phó Covid-19, bao gồm cả cuộc điều tra về cách xử lý của WHO trước đại dịch này. Trước đó, WHO thông báo các chuyên gia sẽ đến Trung Quốc vào cuối tuần này để phối hợp điều tra nguồn gốc của Covid-19