WHO gặp khó

Theo thông báo của chính phủ ngày 21.4, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Karina Gould đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Việc đánh giá hậu khủng hoảng là thông lệ tiêu chuẩn để WHO phân tích phản ứng của cơ quan này trước đại dịch, nhưng bà Gould nhấn mạnh “nhu cầu cấp bách” cho thấy chính phủ Canada thay đổi quan điểm đối với WHO.

Trước đó, Mỹ kêu gọi điều tra, chỉ trích WHO nghiêng về phía Trung Quốc và thiếu minh bạch. Ngoài ra, 3 công dân bang New York (Mỹ) đã khởi kiện WHO vì cho rằng tổ chức này lơ là trách nhiệm trong xử lý đại dịch Covid-19 , theo tờ The Guardian đưa tin ngày 21.4.