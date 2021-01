WHO lên tiếng về vắc xin Pfizer/BioNTech

Việc bổ sung này cho phép các quốc gia xúc tiến quy trình phê duyệt theo quy định của riêng họ đối với vắc xin của Pfizer/BioNTech, đồng thời để Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ đưa vắc xin đến các quốc gia cần.

“Đây là một bước đi rất tích cực nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu đối với vắc xin ngừa Covid-19. Điều rất quan trọng là chúng tôi đảm bảo nguồn cung cấp thiết yếu cần thiết để phục vụ tất cả các quốc gia trên thế giới và ngăn chặn đại dịch”, tiến sĩ Mariângela Simão, trợ lý Tổng giám đốc về tiếp cận thuốc và sản phẩm y tế của WHO cho biết.

WHO đã triệu tập các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, cộng với đội ngũ riêng của mình để phê duyệt vắc xin của Pfizer/BioNTech, vốn đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ nhất.

“Đánh giá cho thấy vắc xin của Pfizer/BioNTech đáp ứng các tiêu chí bắt buộc phải có về an toàn và hiệu quả do WHO đưa ra và các lợi ích của việc sử dụng vắc xin này trong việc đối phó đại dịch Covid-19 là vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn”, WHO cho hay.

WHO cho biết cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia trong việc cung cấp vắc xin của Pfizer/BioNTech vì yêu cầu cần bảo quản ở nhiệt độ cực thấp - vốn có thể là thách thức đối với một số quốc gia không có thiết bị làm lạnh cần thiết.