Yêu sách 'Tứ Sa' sai trái

Các hành động của Trung Quốc có tác động rất xấu tới hòa bình, an ninh, an toàn, sự duy trì luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là những hành động bắt nạt, cưỡng ép, dùng sức mạnh của nước mạnh để bắt buộc các nước khác phải thuận theo những yêu cầu sai trái của mình. Do vậy, bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế, Trung Quốc không chỉ làm tổn hại đến quyền lợi của các nước xung quanh Biển Đông mà còn của các nước ngoài khu vực, đặc biệt là các cường quốc. Trong bối cảnh các nước ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, các hành động của Trung Quốc đã phá vỡ lòng tin, làm cho việc đàm phán COC đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nếu Việt Nam và các quốc gia xung quanh Biển Đông không kiềm chế và khéo léo để có ứng xử phù hợp với Trung Quốc, các hoạt động trên thực địa của Trung Quốc có tiềm ẩn nguy cơ tạo ra xung đột vũ trang trên biển rất cao.