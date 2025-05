The Grand Ho Tram tổ chức lễ khởi công Phân Khu Mới 35ha

Sự kiện không chỉ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Warburg Pincus – tập đoàn đầu tư tư nhân hàng đầu của Mỹ đồng thời là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế và du lịch.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Quỹ Warburg Pincus - ông Stuart Haine; Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital - ông Don Lam; Giám đốc điều hành Lodgis Hospitality Holdings - ông Christopher Hur; Tổng Giám đốc The Grand Ho Tram - ông Walt Power, cùng các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, đối tác chiến lược

Phân Khu Mới 35ha của The Grand Ho Tram, với vốn đầu tư hơn 1 tỉ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Đây là một phần trong tổng thể dự án của The Grand Ho Tram và góp phần nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 4 tỷ đô la Mỹ, với quy mô 9.000 phòng, trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Dự án tích hợp các trung tâm chăm sóc - trị liệu sức khỏe toàn diện, trung tâm thể thao - giải trí đa dạng, khu vui chơi gia đình và trung tâm sự kiện - hội nghị đạt chuẩn quốc tế (MICE). The Grand Ho Tram khẳng định vị thế thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu khu vực với hệ sinh thái "Một điểm đến - Triệu trải nghiệm". Dự án quy tụ các tiện ích đẳng cấp toàn cầu như sân golf The Bluffs thuộc top đầu thế giới, casino phong cách Las Vegas duy nhất tại miền Nam, cùng các thương hiệu khách sạn danh tiếng: InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

ẢNH: THE GRAND HO TRAM

Với vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển vượt trội, Hồ Tràm đang là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Nằm cách sân bay quốc tế Long Thành 50km và trung tâm tài chính TP.HCM 120km, Hồ Tràm được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, liên tục được đầu tư nâng cấp mở rộng với các tuyến cao tốc trọng điểm như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, cùng kết nối đến cảng hàng không và cảng biển quốc tế. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện để Hồ Tràm đón khoảng 100 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm cùng với lượng khách nội địa dồi dào. Đặc biệt, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay quốc tế Long Thành theo mô hình hợp tác công tư (PPP) vừa được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công vào ngày 2.9.2025 hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ du lịch của Hồ Tràm và các vùng lân cận. Trong tương lai, Hồ Tràm có thể sẽ được hưởng lợi lớn từ các chính sách vĩ mô khi Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch sáp nhập vào TP.HCM, trở thành mũi nhọn về kinh tế du lịch, góp phần tạo sức bật mới cho khu vực và cả nước.

ẢNH: THE GRAND HO TRAM

The Grand Ho Tram, thuộc sở hữu của Lodgis Hospitality Holdings – liên doanh giữa Warburg Pincus, là một trong những Tập đoàn đầu tư tư nhân lâu đời nhất tại Mỹ với tổng tài sản 116 tỉ đô la Mỹ và VinaCapital, Tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam quản lý gần 4 tỉ đô la Mỹ tài sản và có tầm ảnh hưởng tại thị trường châu Á. Phân Khu Mới 35ha được khởi công thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững từ sự hợp tác giữa các quỹ đầu tư quốc tế và trong nước, dưới sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam. Dự án sẽ góp phần nâng tầm du lịch quốc gia, thúc đẩy ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, dự kiến đóng góp 15-17% GDP vào năm 2030, đưa Việt Nam thành điểm đến nổi bật tại châu Á và toàn cầu.

Thông tin thêm :

Lodgis Hospitality Holdings là liên doanh giữa Warburg Pincus và VinaCapital. Hiện, tập đoàn này đang nắm giữ với hơn 30 khách sạn, gần 6.000 phòng gồm các thương hiệu nổi tiếng như InterContinental, Holiday Inn, Fusion Hotel Group tại Đông Nam Á.

VinaLiving là công ty phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn VinaCapital. Công ty đã phát triển nhiều dự án khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng độc đáo tại Việt Nam, đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trong thiết kế, quản lý dự án, tài chính và vận hành, VinaLiving đảm bảo sự tối ưu và hoàn hảo trong toàn bộ quy trình phát triển dự án.