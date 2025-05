The Habitat Binh Duong giai đoạn 3: Sự kiện mở bán ngày 17.5 thành công tốt đẹp

Trong bối cảnh đó, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia nhờ khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sống quốc tế, từ vị trí thuận tiện kết nối đến hệ tiện ích đồng bộ.

Hình ảnh thực tế của dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3

The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm sản phẩm có tiềm năng khai thác cho thuê ổn định, dài hạn tại thị trường Bình Dương. Vừa qua, dự án đã có sự kiện mở bán vào ngày 17/5, với chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng có giữ chỗ ưu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau sự kiện, chủ đầu tư tiếp tục ra mắt đợt căn hộ mới với đa dạng lựa chọn để khách hàng dễ dàng đặt chỗ.

Cơ hội đầu tư sinh lời rõ nét với nhu cầu tìm thuê tăng cao từ giới chuyên gia nước ngoài

Theo báo cáo "Toàn cảnh thị trường chung cư Bình Dương 2024" của Batdongsan.com.vn, lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Bình Dương đang đạt trung bình 4,7%. Thậm chí, nhiều dự án ghi nhận tỷ suất sinh lời lên tới 6 – 7,5%/năm. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, lý giải rằng mức sinh lời hấp dẫn này đến từ việc giá mua căn hộ tại Bình Dương còn hợp lý, trong khi giá thuê cao và tỷ lệ lấp đầy luôn duy trì ổn định. Thống kê cho thấy, căn hộ 2 phòng ngủ có giá bán từ 45 – 50 triệu đồng/m² có thể cho thuê với mức giá lên đến 15 triệu đồng/tháng, tương đương với mức giá thuê của các căn hộ cao cấp .

Ông Yeoh Guan Keat, Tổng giám đốc - Công ty VSIP-Sembcorp Gateway phát biểu tại sự kiện

Với hơn 45.000 chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn, Bình Dương hiện là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê. Đặc thù của nhóm khách này là sẵn sàng chi trả cho không gian sống chất lượng cao, đầy đủ tiện ích và gần nơi làm việc – yếu tố khiến nguồn cung thực sự phù hợp trở nên khan hiếm. The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 ra mắt đúng thời điểm nhu cầu tăng cao và là một trong những dự án hiếm hoi hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư như vị trí đắc địa ngay tại cửa ngõ VSIP, căn hộ đã hoàn thiện có thể bàn giao và cho thuê ngay, thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn EDGE, mật độ căn hộ thấp, tạo không gian sống yên tĩnh – riêng tư, rất phù hợp với nhu cầu khắt khe của nhóm khách thuê cao cấp, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời vô cùng rõ nét.

Tiện ích đẳng cấp, chú trọng trải nghiệm sống dài lâu

Giới chuyên gia nước ngoài hiện nay không còn dừng lại ở nhu cầu "an cư tạm thời", mà ngày càng ưu tiên những không gian sống chất lượng cao, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả gia đình – từ an ninh, tiện nghi cho đến yếu tố xanh và sự riêng tư tuyệt đối. The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đã sẵn sàng bàn giao từ quý 2 năm 2025, được quản lý bởi Savills Vietnam là dự án đáp ứng hoàn hảo nhu cầu này với điểm nổi bật phải kể đến là tầng tiện ích nội khu hơn 4000m2, hồ bơi tràn bờ 50m, phòng gym, sauna hiện đại, khu vực BBQ ngoài trời, sân chơi trẻ em và công viên trung tâm xanh mát tạo nên môi trường sống lý tưởng. Thêm một điểm cộng nữa chính là không gian sống thân thiện với thú cưng – nhờ mật độ xây dựng thấp, nhiều mảng xanh tự nhiên được giữ lại và các lối dạo bộ riêng biệt, cư dân có thể dễ dàng dẫn thú cưng đi dạo, vận động trong môi trường thoáng đãng, an toàn và gần gũi với thiên nhiên.

Khu tiện ích đẳng cấp 4000m2 với điểm nhấn hồ bơi tràn bờ 50m

Theo anh Minh Quân - nhiều năm làm dịch vụ cho chuyên gia nước ngoài thuê nhà, chia sẻ: "Phần lớn khách nước ngoài mà tôi từng hỗ trợ đều rất coi trọng yếu tố tiện ích, không gian sống và an ninh. Họ ưu tiên nơi nào có đầy đủ tiện ích để họ sử dụng sau giờ làm việc và tiện lợi kết nối với việc mua sắm, giải trí. Tôi đánh giá cao vị trí của The Habitat Binh Duong vì liền kề là Aeon Mall, Lotte Mart và có cả sân goft…, di chuyển đến các nơi này chưa tới 10 phút. Đây là những lợi thế mà các chuyên gia nước ngoài rất yêu thích, nên việc đầu tư mua căn hộ ở đây sẽ dễ dàng cho thuê hơn".

Thông tin dự án The Habitat Binh Duong Dự án được phát triển bởi liên doanh giữa VSIP, Sembcorp và MC Development.

Giải thưởng bởi Vietnam Property Award 2022: Dự Án Căn hộ tốt nhất Bình Dương và Dự án Căn hộ thân thiện với môi trường nhất

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Địa chỉ: Số 8, Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Website: https://thehabitatbinhduong.vn/