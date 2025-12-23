Thế hệ SSD nên cân nhắc khi mua

SSD có thể được xem là tiêu chuẩn vàng về tốc độ vượt trội và tính dễ sử dụng. Nhưng đó là dành cho loại SSD NVMe, trong khi SSD SATA đang dần trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại.

SSD SATA hiện đạt đến giới hạn 560 MB/giây ẢNH: chụp màn hình TECHSPOT

Sự lạc hậu của SSD SATA

Ở giai đoạn đầu với SSD SATA, tốc độ khởi động của Windows đã tăng vọt, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn hẳn so với ổ HDD. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của nhiều năm trước. Hiện nay, ổ SSD SATA đang dần trở nên lạc hậu khi không thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dùng.

Vấn đề chính với SSD SATA là chúng đã đạt đến giới hạn tốc độ, với hiệu suất tối đa chỉ khoảng 560 MB/giây, chậm hơn nhiều so với các ổ NVMe. Mặc dù SSD SATA vẫn nhanh hơn HDD, nhưng chúng không còn đủ sức cạnh tranh với các ổ NVMe PCIe 5.0, 4.0 và thậm chí 3.0.

Khoảng cách về giá dần thu hẹp

Hiện tại, giá của SSD SATA và NVMe gần như tương đương, khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một ổ SSD SATA III 2,5 inch với tốc độ tối đa 560 MB/giây có giá khoảng 2,95 triệu đồng cho 1 TB, trong khi các ổ SSD NVMe PCIe 4.0 có thể được tìm thấy với giá khởi điểm khoảng 3,05 triệu đồng.

Một số cửa hàng bán SSD NVMe thấp hơn nếu mua kèm cấu hình PC lắp ráp. Để có giá trị tốt nhất, người dùng nên xem xét mua ổ SSD 2 TB, vì các tùy chọn 1 TB thường có giá cao hơn trên mỗi terabyte.

Giá bán SSD NVMe đang ngày càng thu hẹp so với SATA ẢNH: REUTERS

Hiệu suất hạn chế

Với thiết kế dựa trên giao diện AHCI, SSD SATA đã không theo kịp sự phát triển của công nghệ lưu trữ. Giao diện này chỉ hỗ trợ hàng đợi lệnh duy nhất với tối đa 32 lệnh, trong khi NVMe có thể xử lý tới 64.000 hàng đợi, mỗi hàng đợi chứa 64.000 lệnh. Điều này khiến SSD NVMe có khả năng xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không gặp phải vấn đề về hiệu suất, điều mà ổ SSD SATA không thể làm được.

Hơn nữa, ổ SATA 2,5 inch không dễ sử dụng như ổ M.2. Mặc dù SSD SATA M.2 tồn tại, nhưng việc lựa chọn chúng thường không cần thiết trừ khi cấu hình máy tính yêu cầu. Sự khác biệt về hiệu suất giữa hai loại ổ cứng này là rất rõ ràng, từ tốc độ, độ trễ cho đến khả năng xử lý hàng nghìn lệnh.

Tình hình hiện tại và tương lai

Mặc dù SSD SATA vẫn có thể là lựa chọn cho những máy tính cũ không hỗ trợ NVMe, chúng không mang lại nhiều lợi ích so với ổ HDD. Trong bối cảnh nhu cầu về AI đang làm cạn kiệt nguồn cung bộ nhớ flash NAND, giá SSD NVMe đã tăng liên tục trong thời gian qua. Nếu xu hướng này tiếp tục, giá trị của SSD SATA có thể được xem xét lại.

Lưu ý khi mua SSD

Khi lựa chọn SSD, người dùng cần lưu ý rằng không phải tất cả SSD NVMe đều có chuẩn M.2, và không phải tất cả khe cắm M.2 đều tương thích với ổ SATA. Nếu máy tính có khe cắm M.2, hãy ưu tiên chọn ổ SSD NVMe PCIe Gen 4, vì đây là lựa chọn hợp lý về giá cả và hiệu suất cho hầu hết người dùng.

Tóm lại, mặc dù ổ SSD SATA đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ HDD sang SSD NVMe, chúng hiện dần trở nên lỗi thời. Nếu không còn lựa chọn nào khác, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng chúng.