Thế hệ vàng PUBG Việt Nam trở lại: The Vicious Esports giành Á quân tại EWC 2026

Esports World Cup 2026 tại Paris (Pháp) quy tụ những đội PUBG mạnh nhất hành tinh cùng ba đại diện của Việt Nam là GAM Esports, VC và AG.AL. Trước giờ khai cuộc, phần lớn sự kỳ vọng của người hâm mộ đều dành cho GAM và AG.AL, những đội tuyển sở hữu phong độ ổn định trong thời gian qua. Thế nhưng, đội tuyển để lại dấu ấn lớn nhất lại là VC (The Vicious Esports), với hành trình khiến cả cộng đồng PUBG Việt Nam phải tự hào.

Điều đặc biệt hơn cả nằm ở đội hình của VC. Taikon, Đức Mỹ, Sapau và SimonT không phải những cái tên mới nổi. Họ là những tuyển thủ từng góp phần đưa PUBG Việt Nam vươn tầm quốc tế, là những gương mặt gắn liền với giai đoạn phát triển rực rỡ của PUBG Việt Nam. Dù từng sở hữu nhiều danh hiệu trong nước lẫn quốc tế, sự xuất hiện của lớp tuyển thủ trẻ trong những năm gần đây khiến nhiều người cho rằng thời kỳ đỉnh cao của họ đã khép lại.

The Vicious Esports giành vị trí Á quân đầy bất ngờ tại EWC 2026 ẢNH: PUPG VIỆT NAM

Thế nhưng, Esports World Cup 2026 đã chứng minh điều ngược lại.

VC khởi đầu giải đấu theo cách không ai mong muốn. Sau ngày thi đấu đầu tiên, đại diện Việt Nam chỉ đứng thứ 15/16 trên bảng xếp hạng, gần như bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch. Một kết quả khiến không ít người lo ngại hành trình của đội sẽ sớm khép lại.

Tuy nhiên bản lĩnh của những cựu binh lên tiếng đúng lúc. Trong ngày thi đấu thứ hai, VC trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác khi liên tiếp giành ba vị trí Top 2, qua đó vươn lên Top 3 trên bảng xếp hạng tổng. Khả năng đọc vòng bo, kiểm soát giao tranh và sự ăn ý trong từng pha di chuyển giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Bước sang ngày thi đấu cuối cùng, VC lựa chọn lối chơi an toàn nhằm bảo toàn vị trí trong Top 3. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa các đội quá sít sao khiến bảng xếp hạng liên tục biến động. Sau game đấu thứ 17, VC rơi xuống vị trí thứ 6 và đứng trước nguy cơ đánh mất thành quả sau hai ngày thi đấu nỗ lực.

Đúng vào thời điểm quan trọng nhất, bản lĩnh của những tuyển thủ từng chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn một lần nữa được thể hiện. Ở game đấu thứ 18, vòng bo xuất hiện theo hướng thuận lợi và VC đã tận dụng hoàn hảo cơ hội. Taikon, Đức Mỹ, Sapau và SimonT phối hợp ăn ý, liên tiếp giành lợi thế trong các pha giao tranh trước khi khép lại trận đấu bằng một Chicken Dinner đầy thuyết phục. Chiến thắng ở ván đấu quyết định giúp VC bứt phá lên vị trí Á quân Esports World Cup 2026, mang về hơn 300.000 USD tiền thưởng và trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải đấu.

Danh hiệu Á quân không đơn thuần là một kết quả ngoài mong đợi. Đó còn là lời khẳng định rằng thế hệ vàng của PUBG Việt Nam vẫn chưa khép lại. Sau nhiều năm nhường sân khấu cho lớp tuyển thủ trẻ, Taikon, Đức Mỹ, Sapau và SimonT đã cùng nhau viết nên một chương mới, chứng minh kinh nghiệm, bản lĩnh và sự gắn kết vẫn là những giá trị có thể tạo nên khác biệt ở sân chơi đỉnh cao. Với cộng đồng PUBG Việt Nam, tấm "huy chương bạc" tại Esports World Cup 2026 không chỉ là thành tích quốc tế đáng tự hào, mà còn là dấu mốc cho sự trở lại đầy cảm xúc của một thế hệ từng làm nên lịch sử.