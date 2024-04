Thể hình của U.23 Việt Nam: Cao thì có cao, nhưng…

U.23 Việt Nam là đội bóng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á cùng Thái Lan đã tham dự đủ 4 kì VCK U.23 Châu Á. Trải qua 4 lứa thế hệ đầy tiềm năng, có thể khẳng định, lứa cầu thủ U.23 hiện tại do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên đổi lại, những Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đình Bắc… lại được đánh giá cao hơn những người đàn anh về kinh nghiệm, trải nghiệm. Có 1 chi tiết quan trọng, đây là lứa thế hệ U.23 có chiều cao ấn tượng nhất lịch sử.



Trở lại chiến tích Thường Châu 2018, trong tay HLV Park Hang-seo khi đó chỉ có vỏn vẹn 6 cầu thủ cao trên 1,8 m bao gồm Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đặng Ngọc Tuấn và Nguyễn Trọng Đại. Trong số này chỉ có Duy Mạnh là cầu thủ được ra sân thường xuyên, trong khi Văn Hậu gặp chấn thương ngay đầu giải.

U.23 Việt Nam tạo kỳ tích năm 2018 sở hữu đội hình với chiều cao không quá ấn tượng AFC

Nhìn sang thế hệ hiện tại của HLV Hoàng Anh Tuấn, có đến 9 cầu thủ U.23 Việt Nam trong bản danh sách dự U.23 châu Á 2024 là những cái tên cao trên 1,8 m. Nên nhớ, 8/9 cầu thủ này đều nằm trong diện được được đá chính thường xuyên tại V-League và là những mảnh ghép quan trọng của U.23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

Ở vị trí thủ môn, HLV Hoàng Anh Tuấn đang sở hữu trong tay 3/4 thủ thành đều cao trên 1,8 m. Thậm chí, người gác đền đang thi đấu cho HAGL Trần Trung Kiên cao đến 1,9 m.

Đáng lo ngại nhất là vị trí trung vệ, nơi các hòn đá tảng của U.23 Việt Nam không sở hữu chiều cao quá cân đối. Trong 10 hậu vệ được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U.23 Việt Nam lần này, chỉ duy nhất Lương Duy Cương và Nguyễn Thành Khải là cao trên 1,8 m. Nên nhớ, đây không phải là 2 cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng thường xuyên trong sự nghiệp cầm quân các đội trẻ của mình. Do đó, nhiều khả năng đội hình chính của U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2024 sẽ không có 1 trung vệ nào cao trên 1,8 m. Điều đã thấy ở VCK U.20 châu Á 2023, khi HLV Hoàng Anh Tuấn thường xuất phát với 3 trung vệ đều cao dưới 1,8 m bao gồm Lê Nguyên Hoàng (1,78 m), Nguyễn Mạnh Hưng (1,76 m) và Nguyễn Đức Anh (1,75m).

Ở vị trí tiền vệ cũng tương tự, chỉ có duy nhất Văn Trường là cầu thủ cao trên 1,8 m. Nổi bật nhất là hàng tiền đạo khi HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay 3 cái tên đều sở hữu thể hình vô cùng ấn tượng bao gồm Võ Nguyên Hoàng (1,8 m), Bùi Vĩ Hào (1,8 m) và Nguyễn Đình Bắc (1,81 m). Đó sẽ là một lợi thế cực lớn cho U.23 Việt Nam trong những tình huống cố định.

U.23 Việt Nam (áo trắng) sẽ có nhiều cầu thủ có thể hình ấn tượng tại U.23 châu Á AFC

Dù sở hữu 1 lực lượng bao gồm rất nhiều cầu thủ có thể hình cao to, tuy nhiên sự dàn trải về chiều cao ở các tuyến lại không được đồng đều. Ví dụ hàng thủ thì thấp quá, trong khi hàng công lại quá nhiều cầu thủ cao to. Do đó, 11 cầu thủ đá chính của U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2024 sắp tới sẽ phải bọc lót cho nhau thật kĩ càng. Đặc biệt, những tiền đạo có thể hình ấn tượng sẽ phải lùi sâu và hỗ trợ các trung vệ trong những tình huống cố định.

U.23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ có thể hình cao to. Tại vòng loại U.23 châu Á 2024, theo thông tin từ AFC, ngoại trừ U.23 Kuwait không có thể hình quá vượt trội, tuy nhiên người hàng xóm U.23 Malaysia và á quân U.23 Châu Á 2022 Uzbekistan đều sở hữu chiều cao trung bình vô cùng ấn tượng. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ông cùng BHL sẽ theo dõi sát sao băng hình của từng đối thủ. Hy vọng, những tình huống bóng bổng sẽ không phải là điểm yếu tử huyệt của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.