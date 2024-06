The Hunger Games sẽ có phim tiền truyện mới

Theo Variety, Adam Fogelson, Chủ tịch mảng phim điện ảnh của hãng Lionsgate, cho biết nữ văn sĩ Suzanne Collins đang viết cuốn sách mới The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sẽ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim chuyển thể dự kiến ra rạp vào ngày 20.11.2026.



Ngôi sao Jennifer Lawrence (vai Katniss Everdeen) trong phim The Hunger Games: Catching Fire IMDb

Francis Lawrence chỉ đạo những phần phim The Hunger Games kể từ The Hunger Games: Catching Fire năm 2013. Chỉ có phần The Hunger Games đầu tiên (2012) do Gary Ross đạo diễn.

Giống như cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sẽ tái hiện thế giới của Panem 24 năm trước các sự kiện trong câu chuyện The Hunger Games do Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) dẫn dắt và 4 thập niên sau The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Rachel Zegler (vai Lucy Gray Baird) trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes IMDb

"Suzanne Collins là người kể chuyện bậc thầy và là ngôi sao sáng tạo của chúng tôi. Không thể may mắn hơn khi chúng tôi được một cộng tác viên có tài năng, trí tưởng tượng vô cùng xuất sắc hợp tác", Fogelson nhận định.

Loạt phim The Hunger Games thu về hơn 3,3 tỉ USD phòng vé toàn cầu, trong đó The Hunger Games: Catching Fire năm 2013 là phim có doanh thu cao nhất: 865 triệu USD với kinh phí sản xuất 140 triệu USD. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes chỉ tốn 100 triệu USD sản xuất nên Lionsgate kiếm được lợi nhuận và khuyến khích hãng phim tiếp tục thực hiện phần tiếp theo.