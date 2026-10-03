The Hunter Group chính thức ra mắt Nolan - Production - Performance Ecosystem

Không khí bên trong sự kiện

Với thông điệp "Tối đa nội dung, tối ưu hiệu suất" (Masterpieces, multiplied), Nolan khai thác các tài nguyên hiện hữu từ thương hiệu, năng lực của các đơn vị sản xuất, creator (UGC), KOC… để phát triển thành nhiều phiên bản nội dung phù hợp với từng sản phẩm, thông điệp, đối tượng và thị trường khác nhau.

Nolan ứng dụng và khai thác các nền tảng công nghệ AI nhằm giúp thương hiệu mở rộng quy mô sản xuất nội dung. Chỉ với 10 - 20 phút footage, Nolan có thể phát triển thành 100 - 250 video phục vụ nhu cầu Social Commerce, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Những kết quả bước đầu này là tiền đề để Nolan tiếp tục củng cố cơ sở dữ liệu, nâng cấp công nghệ và tối ưu quy trình nhằm hướng đến hiệu suất cao hơn trong tương lai.

Booth trưng bày thông tin về Nolan

Nolan được tạo ra với mong muốn giúp quy trình sáng tạo nội dung trong ngành Marketing tạo ra nhiều giá trị hơn nhưng vẫn giữ được tính sáng tạo và bản sắc thương hiệu. Dữ liệu performance từ các nội dung do Nolan tạo ra được đưa trở lại quá trình sản xuất, hình thành vòng lặp:

Sản xuất nội dung → Đo lường hiệu suất → Củng cố nền tảng dữ liệu → Sản xuất nội dung với hiệu suất cao hơn.

Sự kiện ra mắt Nolan và định hướng Production - Performance Ecosystem

Trong khuôn khổ sự kiện, The Hunter Group giới thiệu Nolan và định hướng phát triển Hệ sinh thái Production - Performance:

Thời gian: 9 - 11 giờ 30 ngày 1.10.2026

Địa điểm: Khách sạn Hilton Saigon - 11 Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TP.HCM

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo The Hunter Group, đội ngũ Tech phát triển Nolan, các đối tác chiến lược, các thương hiệu lớn cùng các chuyên gia trong lĩnh vực marketing, công nghệ, thương mại điện tử và đại diện báo chí, truyền thông.

Từ Production đến Performance

Sự phát triển của thương mại trên nền tảng mạng xã hội đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về cả số lượng lẫn sự đa dạng của nội dung, từ ngành hàng, thương hiệu, sản phẩm cho đến đội ngũ những người làm sáng tạo.

Khách tham dự check in sự kiện

Nolan được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu này cho cả thương hiệu lẫn người sáng tạo, đồng thời đưa dữ liệu performance trở lại quá trình sản xuất để giúp những nội dung tiếp theo được phát triển trên nền tảng dữ liệu và có khả năng hoạt động hiệu quả hơn.

Chúng tôi tin rằng nội dung ngày càng trở thành một nguồn lực chiến lược của thương hiệu, và giá trị của sáng tạo không nên dừng lại ở một sản phẩm hay một chiến dịch. Nolan được phát triển để giúp thương hiệu khai thác tốt hơn những tài sản nội dung đã có, đồng thời kết nối sáng tạo với công nghệ và dữ liệu để tạo ra nhiều phiên bản nội dung phù hợp hơn với từng đối tượng, bối cảnh và mục tiêu. Khi đó, nội dung không chỉ truyền tải thông điệp, mà có thể trở thành một nguồn lực liên tục tạo ra giá trị cho thương hiệu", bà Lê Nguyễn Quỳnh Tiên, Giám đốc Điều hành The Hunter Group

Tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các khách hàng chiến lược đã hợp tác, Nolan định hướng phát triển các gói sản phẩm phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước trên nền tảng Social Commerce, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành F&B và du lịch.

Đại diện The Hunter Group chia sẻ tại sự kiện

Để khởi động cho định hướng đồng hành cùng Social Commerce, The Hunter Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng Melive - đội ngũ chuyên sâu về Social Commerce.

Sự hợp tác này hướng đến việc giúp Nolan hỗ trợ hiệu quả hơn cho cả hai mô hình bán hàng: Brand sells - thương hiệu trực tiếp bán hàng, và Others sell - bán hàng thông qua đối tác, nhà sáng tạo nội dung; đồng thời đồng hành tốt hơn cùng các Affiliate Creator trong quá trình sản xuất nội dung và tối ưu hiệu quả bán hàng.

Thông qua sự kết hợp giữa năng lực sản xuất nội dung của The Hunter Group, nền tảng công nghệ của Nolan và chuyên môn Social Commerce từ Melive, hai bên hướng đến việc xây dựng những mô hình kết nối chặt chẽ hơn giữa Production, Distribution và Performance.

"Gần 20 năm qua, The Hunter Group đã liên tục mở rộng năng lực để thích ứng với những thay đổi của ngành Marketing. Nếu hành trình trước đây tập trung nhiều vào sáng tạo, thương hiệu và sản xuất, thì Nolan đánh dấu một bước phát triển tiếp theo khi công nghệ, dữ liệu và hiệu suất được kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái đó. Đây là một phần trong định hướng dài hạn của The Hunter Group: xây dựng những năng lực mới để cùng thương hiệu thích ứng và phát triển trong một thị trường đang thay đổi rất nhanh", ông Trần Phượng Hoàng, Founder The Hunter Group

Về The Hunter Group

The Hunter Group được hình thành từ Creativehunts, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2007 và là tiền thân của hệ sinh thái The Hunter Group ngày nay.

Đại diên The Hunter Group và đại diện Melive

Từ nền tảng ban đầu trong lĩnh vực sáng tạo và xây dựng thương hiệu, Creativehunts từng bước mở rộng năng lực, dịch vụ và đội ngũ để hình thành nên The Hunter Group - một hệ sinh thái hoạt động trong lĩnh vực Marketing, sáng tạo, sản xuất nội dung và xây dựng thương hiệu.

Hướng tới cột mốc 20 năm hoạt động vào năm 2027, The Hunter Group hiện có đội ngũ hơn 90 chuyên gia, đồng hành cùng nhiều thương hiệu toàn cầu cũng như các doanh nghiệp trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động và dịch vụ ra các thị trường châu Á và Bắc Mỹ trong những năm gần đây.

Sự ra mắt của Nolan tiếp nối hành trình phát triển của The Hunter Group, đồng thời thể hiện định hướng mở rộng năng lực từ sáng tạo và sản xuất nội dung sang việc kết nối Production, Technology và Performance trong bối cảnh mới của ngành Marketing và Social Commerce.