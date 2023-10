Thế khó của 'Vầng trăng máu' tại phòng vé

Doanh thu chiếu sớm hôm thứ năm (giờ Mỹ) của Vầng trăng máu, tác phẩm mới nhất của "ông già" Martin Scorsese, chỉ đạt 2,6 triệu USD. Giới quan sát phòng vé dự đoán phim thu về trong khoảng từ 20 - 30 triệu USD tiền vé, đó là chưa kể, phim của Martin Scorsese phải cạnh tranh với phim của đạo diễn Sam Wrench là Taylor Swift: The Eras Tour vốn đang nổi đình nổi đám thời gian qua.

Tài tử Leonardo DiCaprio và nữ diễn viên Lily Gladstone trong phim Vầng trăng máu APPLE TV+

Vầng trăng máu được sản xuất để chiếu trực tuyến trên nền tảng Apple TV+, ngày 20.10 trở đi là đợt ra rạp lần đầu tiên của phim này. Phim quy tụ dàn diễn viên như Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons... Tác phẩm có thời lượng lên đến 3 tiếng rưỡi, được gắn nhãn 18+. Phim được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn David Grann là The Osage Murders and the Birth of the FBI, kể về cuộc hôn phối đầy trắc trở giữa người Mỹ và thổ dân Osage.

Với kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, phim Vầng trăng máu gặp "thế khó" khi doanh thu chiếu sớm lẫn doanh thu dự kiến 3 ngày cuối tuần không cho thấy được tương lai xán lạn. Phim phải sinh lời tốt hơn thế để có lợi nhuận. Thậm chí, báo chí còn khảo sát và đưa ra những yếu tố có thể khiến phim không quá hút khách như thời lượng phim quá dài, lớp khán giả phù hợp với phim là người lớn tuổi, mà không phải người lớn tuổi nào cũng có thể đến rạp vào cuối tuần để xem phim. Gần một phần tư khán giả xem phim hôm thứ năm ở Bắc Mỹ là từ 55 tuổi trở lên, theo The Hollywood Reporter.