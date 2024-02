Thể lệ cuộc thi ảnh: Khát vọng năm rồng trên Thanh Niên Online

Đ ỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi ảnh Khát vọng năm rồng dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam (thành viên ban giám khảo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên; cán bộ, công nhân viên đơn vị tài trợ không được tham gia cuộc thi).

N ỘI DUNG CUỘC THI

Nội dung ảnh dự thi thể hiện nét văn hóa, truyền thống ngày xuân, sự sum họp đoàn viên, khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp… trong năm Giáp Thìn 2024 cho bản thân, gia đình hoặc cộng đồng.

Q UY CÁCH TÁC PHẨM DỰ THI

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc trắng đen, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di dộng hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác… không được cắt, ghép, làm sai sự thật. Ảnh phải ghi rõ bối cảnh, thời gian, tiêu đề.

Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm (không hạn chế số lượng). Tác phẩm dự thi có thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ do chính người gửi chụp hoặc đã được ủy quyền của tác giả ảnh. Mỗi tác phẩm ảnh bộ không quá 7 ảnh. Tác phẩm dự thi ảnh đơn không được trùng với các ảnh trong tác phẩm ảnh bộ.

Ảnh phải có tiêu đề tác phẩm, kèm đoạn văn không quá 300 chữ kể nội dung câu chuyện thể hiện thông điệp Khát vọng năm rồng. Nội dung ảnh và câu chuyện đảm bảo trong sáng, phù hợp thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Không chấp nhận ảnh scan, ảnh chụp lại màn hình, ảnh chụp lại từ ảnh giấy. Định dạng .jpg hoặc .png. Dung lượng tối đa: 5Mb

Ảnh không được bo viền, đóng khung, gắn logo, chữ ký…

Ảnh dự thi được chụp trong thời gian từ ngày 6.2 (27 tháng chạp năm Quý Mão) đến 19.2 (mùng 10 tháng giêng Giáp Thìn), chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác kể cả các trang mạng xã hội, blog, diễn đàn (forum)… và chưa tham gia dự thi ở bất cứ đâu.

Tác giả gửi ảnh dự thi phải tuân thủ đúng các quy định về tác quyền do pháp luật quy định. Báo Thanh Niên không chịu trách nhiệm về bản quyền ảnh gửi đến nếu phát sinh tranh chấp, kiện tụng...

Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi ảnh gốc để kiểm tra, đối chiếu khi xét giải.

Tác phẩm gửi về phải ghi rõ ảnh dự thi Khát vọng năm rồng, họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Trường hợp tác giả gửi nhiều tác phẩm phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

T IÊU CHÍ CHẤM GIẢI

Vòng sơ khảo: Tất cả tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Vòng chung khảo: Dựa trên các tác phẩm vào vòng sơ khảo, các thành viên Ban giám khảo sẽ chấm điểm, Ban tổ chức tổng hợp điểm các thành viên Ban giám khảo chấm cho từng tác phẩm để công bố các giải thưởng. Giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp.

Ngoài các giải do Ban giám khảo chấm, sẽ có 10 giải thưởng ảnh được bạn đọc yêu thích, là 10 tác phẩm dự thi có số lượt xem và like cao nhất trên Báo Thanh Niên điện tử (thanhnien.vn) và Fanpage Báo Thanh Niên (tính từ cao xuống thấp).

C ÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI

Tác phẩm dự thi gửi qua email: khatvongnamrong@thanhnien.vn

T HỜI HẠN GỬI BÀI DỰ THI

Từ khi chương trình công bố đến hết ngày 19.2.2024 (theo thời gian hiển thị trên email).

G IẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất: 01 chiếc smartphone Samsung Galaxy A54 5G.

- 02 giải nhì: Mỗi giải 01 chiếc smartphone Honor 90 Lite 5G.

- 03 giải ba: Mỗi giải 01 loa Bluetooth JBL PartyBox On The Go (kèm 2 micro).

- 05 giải khuyến khích: Mỗi giải 01 sạc dự phòng INNOSTYLE POWERMAG 2 in 1.

10 giải ảnh được bạn đọc yêu thích: mỗi giải 01 code tài khoản dịch vụ FPT Play - Gói SMAX trị giá 800.000 đồng/năm.

Danh sách người đạt giải và thời gian trả thưởng sẽ được công bố trên Báo Thanh Niên điện tử (thanhnien.vn) và trang Fanpage Báo Thanh Niên.

Khi tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức có thể xem xét quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

M ỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo sẽ được Thanh Niên sử dụng đăng tải trên Báo Thanh Niên điện tử và dẫn link trên Fanpage Báo Thanh Niên. Tác giả có thể chia sẻ đường dẫn (link) để người thân và bạn bè cùng theo dõi, tương tác… Tác giả có ảnh đăng được hưởng nhuận bút theo quy định của báo. Khi đăng tải, Ban tổ chức được quyền biên tập, xử lý thông tin tác phẩm dự thi đúng quy chuẩn thông tin của Báo Thanh Niên và theo quy định của luật Báo chí.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo, nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh có uy tín, do đại diện Ban Biên tập Báo Thanh Niên làm Trưởng ban.

Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của những hình ảnh, thông tin gửi dự thi; đảm bảo không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến tác phẩm dự thi của mình. Trường hợp tác phẩm được trao giải sau đó bị phát hiện vi phạm về bản quyền, Ban tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác phẩm vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

Ban tổ chức không hoàn trả các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền của Báo Thanh Niên mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Người đạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.

Người đạt giải có trách nhiệm thông báo về việc có thể đến tham dự lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đạt giải không đến tham dự lễ trao giải, giải thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi theo hình thức thư bảo đảm về địa chỉ người đạt giải cung cấp và không quy đổi thành tiền. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc hoặc hư hỏng giải thưởng bằng hiện vật trong quá trình vận chuyển.

Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả, và quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.