‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ đã bán hơn 18,5 triệu bản

Theo Gaming Bolt, tựa game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đã bán được hơn 18,51 triệu bản trên toàn cầu tính đến ngày 30.6, sau khoảng 7 tuần kể từ khi được phát hành lần đầu tiên vào ngày 12.5.

Số liệu bán hàng của tựa game thế giới mở đã được Nintendo công bố trong cuộc họp báo cáo doanh thu hàng quý được tổ chức gần đây. Cụ thể hơn, Tears of the Kingdom đã bán được hơn 10 triệu bản trong vòng 3 ngày sau khi phát hành, sau đó đã tiếp tục bán ra với tốc độ ấn tượng trong những tuần tiếp theo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đã bán được hơn 18,5 triệu bản NINTENDO

Theo công ty, Tears of the Kingdom chiếm khoảng một nửa tổng doanh số bán phần mềm của bên thứ nhất cho Nintendo trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại (từ tháng 4 – tháng 6), với đa phần người mua đều là những fan hâm mộ từng trải nghiệm phiên bản tiền nhiệm Breath of the Wild.

Tuy nhiên, Nintendo cũng cho biết rằng trong những tuần sau đó của tháng 6, tỷ lệ mua hàng của những người chưa từng chơi qua phiên bản của năm 2017 cũng đã tăng trưởng mạnh.

Tears of the Kingdom cũng ngay lập tức trở thành trò chơi Switch bên thứ nhất bán chạy thứ 9 cho đến nay, chỉ xếp sau Super Mario Party với khoảng cách chưa đến 1 triệu chiếc. Xét đến việc đây chỉ là một bản phát hành mới, tựa game Zelda này có thể sẽ còn thăng hạng hơn nữa trong tương lai.