'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' sẽ không có bản mở rộng

Theo VGC, nhà sản xuất Eiji Aonuma của loạt game The Legend of Zelda đã tuyên bố rằng không có kế hoạch bổ sung nội dung cho The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tuyên bố này được đưa ra trong một buổi trò chuyện cùng tạp chí game Famitsu, cho biết nguyên nhân đến từ việc ông cảm thấy rằng đội ngũ phát triển đã làm mọi thứ có thể cho trò chơi.

Một cảnh trong game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

"Tại thời điểm này, chúng tôi không có ý định phát hành thêm nội dung", Aonuma cho biết. "Chúng tôi cảm thấy đã khám phá và tận dụng hết khả năng trải nghiệm của trò chơi. Ban đầu, lý do chúng tôi quyết định phát triển phần tiếp theo vì tin rằng việc trải nghiệm lối chơi mới trong thế giới Hyrule vẫn có giá trị".

"Nếu trong tương lai chúng tôi tìm được một lý do thuyết phục, chúng ta có thể quay lại thế giới đó một lần nữa. Cho dù đó là một phần tiếp theo hay một tựa game hoàn toàn mới, tôi tin rằng trò chơi tiếp theo sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ. Tôi hy vọng các bạn sẽ mong chờ nó".

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diễn ra trong một phiên bản phần lớn được ‘phối lại’ của thế giới Hyrule từ phiên bản The Legend of Zelda: Breath of the Wild trước đó. Được biết, Breath of the Wild từng nhận được hai phần DLC chính là "The Master Trials" và "The Champions’ Ballad".

Tears of the Kingdom là trò chơi bán chạy nhất trong lịch sử của thương hiệu NINTENDO

Tears of the Kingdom ban đầu được hình thành dưới dạng DLC (bản mở rộng) cho Breath of the Wild, cho đến khi có quá nhiều ý tưởng mới được thu thập và đội ngũ phát triển đã quyết định tạo ra một phần tiếp theo hoàn toàn riêng biệt.

Theo Nintendo, Tears of the Kingdom được phát hành vào ngày 12.5 và bán được 10 triệu bản trên toàn thế giới trong 3 ngày đầu tiên. Điều này khiến nó trở thành trò chơi bán chạy nhất trong lịch sử của thương hiệu Zelda và là trò chơi Nintendo bán chạy nhất ở Châu Âu và Châu Mỹ.