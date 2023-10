‘The Lord of the Rings: Gollum’ viết thư xin lỗi người chơi bằng... ChatGPT

Theo Gaming Bolt, tựa game The Lord of the Rings: Gollum được ra mắt vào đầu năm nay, nó được đánh giá là một trong những bản phát hành thảm họa nhất trong thời gian gần đây. Tựa game này đã bị chỉ trích bởi các nhà phê bình cũng như khán giả khi phát hành và ngay sau đó, nhà phát triển Daedalic Entertainment đã phải đưa ra lời xin lỗi về tình trạng kém cỏi của trò chơi.

Ngân sách phát triển của The Lord of Rings: Gollum được cho là vào khoảng 15 triệu Euro, một số tiền khá khiêm tốn cho một trò chơi AAA của năm 2023.

The Lord of the Rings: Gollum bị đánh giá là một thảm họa Daedalic Entertainment

Nhưng giờ đây, có thêm chi tiết mới đã xuất hiện trong lá thư xin lỗi đó. Theo báo cáo của kênh YouTube Game Two của Đức, Daedalic Entertainment dường như không biết gì về bức thư hoặc nội dung của nó, và nhà phát hành trò chơi Nacon được cho là đã giám sát toàn bộ quá trình viết thư xin lỗi.

Ngoài ra, Game Two còn tuyên bố rằng, theo hai nguồn ẩn danh, bức thư đó được viết bằng dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo của OpenAI là ChatGPT và được xuất bản mà không được kiểm tra hoặc hiệu chỉnh. Có lẽ điều đó sẽ giải thích tại sao phần đầu của bức thư lại mắc sai lầm khi ghi tên trò trò chơi là "The Lord of Ring: Gollum", thay vì The Lord of Rings: Gollum.

Ngay sau khi ra mắt The Lord of Rings: Gollum, đã có xác nhận rằng Daedalic Entertainment sẽ chỉ tập trung vào việc phát hành trò chơi trong tương lai, và việc phát triển nội bộ trong tương lai sẽ ngừng hoạt động. Cũng từ đó, tựa game The Lord of Rings thứ hai của nhà phát triển này cũng đã bị hủy bỏ.